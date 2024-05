Seco assume qualifica di PMI dopo Legge Capitali

– Seco, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell’innovazione tecnologica e dell’Internet of Things, ha reso noto che, in considerazione del fatto che la Legge Capitali ha innalzato la soglia di capitalizzazione rilevante per l’assunzione della qualifica di PMI, Seco è qualificabile come PMI.

La società ricorda che l’acquisizione della qualifica di PMI da parte di Seco comporta l’innalzamento dal 3% al 5% del capitale sociale da intendersi riferito, nel caso di società che prevedono la maggiorazione del voto come Seco, al numero complessivo dei diritti di voto della soglia minima delle partecipazioni rilevanti da comunicare.

