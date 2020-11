“In città nessuna polemica, anzi la cittadinanza è tutta con me: è stato montato un caso che non c’è”. Così risponde all’Adnkronos, Mauro Primio De Lillis, sindaco di Cori, in provincia di Latina, in merito alle polemiche nate per i ‘secchi gialli’ fuori dalle porte delle abitazioni dei positivi per la raccolta dei rifiuti covid. “Ma quali discriminazioni – afferma De Lillis – sin dall’inizio della pandemia ho adottato un metodo di raccolta dei rifiuti Covid nella mia città, di altissima qualità e credo che Cori sia uno dei pochi comuni a farlo, tenendo conto anche del costo che questo servizio ha”.

