SEC sanziona ex CEO McDonald’s per aver travisato motivi della sua uscita

– La Securities and Exchange Commission SEC ha accusato Stephen J. Easterbrook, ex CEO di McDonald’s, di aver reso dichiarazioni false e fuorvianti agli investitori sulle circostanze che hanno portato alla sua uscita dall’azienda nel novembre 2019. Senza ammettere o negare le conclusioni della SEC, Easterbrook ha accettato di pagare una sanzione di 400.000 dollari. La SEC ha deciso di non imporre una sanzione pecuniaria a McDonald’s alla luce della sostanziale collaborazione fornita nel corso dell’indagine

Secondo la SEC, McDonald’s ha licenziato Easterbrook per aver esercitato scarsa capacità di giudizio e intrattenuto un rapporto personale inappropriato con un dipendente, in violazione della politica aziendale. Tuttavia, McDonald’s e Easterbrook hanno stipulato un accordo di separazione che ha concluso che il suo licenziamento era senza motivo, il che gli ha permesso di trattenere un sostanziale compenso azionario che altrimenti sarebbe stato perso.

Successivamente, nel luglio 2020, McDonald’s ha scoperto attraverso un’indagine interna che Easterbrook aveva intrattenuto altri rapporti non divulgati e impropri con altri dipendenti di McDonald’s. Secondo la SEC, queste ulteriori violazioni della politica aziendale prima del suo licenziamento avrebbero influenzato le rivelazioni di McDonald’s agli investitori relative alla sua uscita e al suo risarcimento.

“Quando i manager aziendali corrompono i processi interni per gestire la propria reputazione personale o riempirsi le tasche, violano i loro doveri fondamentali nei confronti degli azionisti, che hanno diritto alla trasparenza e alla correttezza da parte dei dirigenti – ha affermato Gurbir S. Grewal, Director della Division of Enforcement della SEC – Presumibilmente, nascondendo l’entità della sua cattiva condotta durante l’indagine interna della società, Easterbrook ha rotto quella fiduciae alla fine ha ingannato gli azionisti”.

Alla fine del 2021, Easterbrook aveva accettato di restituire 105 milioni di dollari in contanti e premi azionari per risolvere la causa intentata dalla catena di fast food.