Sebastiano Visintin: accusato dell’omicidio di Liliana Resinovich

Sebastiano Visintin è accusato di aver ucciso la moglie Liliana Resinovich, secondo quanto affermato dalla procura di Trieste. La donna è scomparsa il 14 dicembre 2021 e il suo cadavere è stato trovato il 5 gennaio 2022. Le indagini hanno subito identificato Visintin come un sospettato, ora iscritto nel registro degli indagati.

Il pubblico ministero Iozzi ha presentato una ricostruzione dettagliata dell’omicidio, indicando che l’aggressione sarebbe avvenuta nel parco dell’ex ospedale psichiatrico, vicino a via Weiss, il giorno della sparizione. Secondo l’accusa, il 74enne avrebbe colpito Liliana con afferramenti, compressioni e percosse, causando traumi in diverse parti del corpo, in particolare alla testa e al torace.

La procura sostiene che Visintin abbia infine causato la morte della moglie tramite soffocamento. L’inchiesta prosegue, con un incidente probatorio richiesto riguardo a un amico della vittima, Claudio Sterpin.

Le autorità continuano a lavorare per chiarire tutti gli aspetti del caso, mentre l’indagine è in fase di aggiornamento.

Fonte: www.virgilio.it