Dalla e Battisti e un concerto che non si fece mai, ma che ora può in qualche modo rivivere ‘postumo’ grazie alla proposta teatrale e musicale di Sebastiano Somma, protagonista di ‘Lucio incontra Lucio’: spettacolo che, dopo l’esordio stagionale giovedì al teatro Ghione di Roma, sarà proposto a Jesolo, a Ostuni, al teatro Duse di Bologna. “Due personalità molto diverse – osserva Somma, che cura anche la regia dello spettacolo, intervistato dall’AdnKronos – Hanno avuto due percorsi artistici separati, che potevano a un certo punto incrociarsi in un tour che purtroppo non si riuscì mai a organizzare. Il nostro spettacolo, però, non vuole essere solo un concerto con una serie di cover, ma un vero e proprio racconto teatrale in musica“, sottolinea.

“Tutto nasce – racconta l’attore – da un’idea di due musicisti, il sassofonista Sandro Deidda e il pianista Guglielmo Guglielmi, che hanno pensato di arrangiare le composizioni di Battisti e Dalla, nonché da Liberato Santarpino che ha voluto tessere un racconto attorno ai brani che proponiamo nello spettacolo, di cui io curo la regia, fatto di musiche, di parole e di immagini”.

Sebastiano Somma osserva che “Dalla e Battisti appartengono a una marea sconfinata di persone, a chi ha vissuto gli anni d’oro dei cantautori italiani e con loro è cresciuto: e dunque, appartengono anche a me che di mestiere faccio l’attore. E come attingo ai grandi autori da portare a teatro, da Miller a Sciascia, da Pirandello a Shakespeare, attingo anche a due grandi scrittori e poeti quali sono per me e per tanti Lucio Dalla e Lucio Battisti“.

(di Enzo Bonaiuto)