Sebastiano Brusco al Festival di Musica Classica in Italia

Domani, al Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, si esibirà Sebastiano Brusco, noto pianista romano. L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice di Palazzo della Corgna, dove Brusco proporrà un programma variegato che spazia da Mozart a Morricone.

Il concerto inizierà con l’Adagio K332 di Mozart, seguito dall’Impromptu op. 90 n. 3 di Schubert. La parte centrale sarà dedicata a Chopin, con brani come lo Studio op. 25 n. 1 “Arpa Eolia”, il Notturno op. 27 n. 2 e la Ballata op. 23 n. 1. Nella seconda parte, Brusco eseguirà il Notturno op. 9 n. 2 e la Polacca op. 53 “Eroica”. La serata continuerà con il “Clair de Lune” di Debussy e il Notturno n. 3 “Sogno d’amore” di Liszt, culminando con la celebre colonna sonora di Ennio Morricone per “Nuovo Cinema Paradiso”.

La direttrice artistica del festival, Marzia Crispolti Zacchia, ha sottolineato l’importanza di artisti come Brusco, che hanno contribuito alla crescita della passione per la musica nel territorio. Grazie al festival, molti musicisti locali hanno avuto opportunità di esibirsi a livello internazionale, spesso provenienti dalla Scuola di Musica del Trasimeno, sostenuta dal Comune.

Sebastiano Brusco ha una formazione di alto livello, avendo studiato con prestigiosi pianisti italiani e vincendo concorsi internazionali. Ha suonato nei principali teatri d’Italia e all’estero, collaborando con noti direttori d’orchestra e partecipando a festival di rilevanza internazionale. Inoltre, ha inciso diversi CD e i suoi concerti hanno raggiunto un vasto pubblico attraverso trasmissioni radio e televisive.