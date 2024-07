Sean Austin prende le distanze da Austin Wolf: “Ho girato con lui, sono scioccato”

Austin Wolf è uno degli attori più attivi (in tutti i sensi) dell’industria cinematografica per adulti e la notizia del suo arresto ha sconvolto tutti, compresi molti suoi colleghi. Se da una parte però Albert Twink ha scatenato una polemica con le sue parole, dall’altra Sean Austin è stato più categorico usando frasi come “merita di marcire all’inferno”.

Quando però qualcuno gli ha fatto notare che pure suo marito crea contenuti con ragazzi che sembrano minorenni, Sean Austin ha precisato: “Un conto è sembrare minorenni, un conto è avere dieci anni!“. E ad un altro utente ha detto: “Stai dicendo che ho lavorato con lui sapendo che abus4va di bambini? Veramente? Non lo avrei mai pensato. Tutti i ragazzi con cui ha lavorato su OnlyFans sono maggiorenni e danno il massimo. La situazione è completamente diversa quando costringi i bambini a fare s3sso contro la loro volontà. È assolutamente disgustoso e non lo appoggerei mai e poi mai!“.

To say that I worked with this disgusting human makes me feel physically sick! I’m in complete shock and disbelief that anyone could ever do such disgusting things to children. Quite frankly he deserves to rot in hell for the trauma that he has inflicted on so many children. https://t.co/96p39YgWzT

— Sean Austin (@SeanAustinXXX) June 30, 2024