Seamus Heaney è un Premio Nobel per la Letteratura. Se non bastasse questo a far…

Seamus Heaney è un Premio Nobel per la Letteratura. Se non bastasse questo a farvi aprire le sue pagine, vi possiamo anche dire che grazie a una naturalezza di voce e di stile, Seamus Heaney è riuscito a rendere poesia la sua «miracolosa normalità», costituendo così un’impareggiabile testimonianza del nostro appartenere alla condizione umana. Tra mito e spunti autobiografici, i suoi versi offrono presenza viva di personaggi e cose, e narrano vicende umili e concrete in una resa sempre appagante. “Poesie”, Seamus Heaney 🍃 in libreria