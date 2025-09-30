Seafuture: Innovazione e Difesa per l’Economia Italiana

L’inaugurazione della nona edizione di Seafuture, la fiera dedicata alle tecnologie marine per la difesa e la sicurezza, si è svolta presso l’arsenale militare di La Spezia. L’evento ha attratto venti capi di stato maggiore e circa ottanta delegazioni estere, richiamando l’attenzione sull’importanza del settore della Difesa. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato come il progresso sia legato alla tecnologia e alla capacità di preservarla, evidenziando che il lavoro creato deve garantire dignità e stabilità per le famiglie. Ha aggiunto che la sicurezza passa anche attraverso la coesione sociale, affrontando l’argomento della divisione interna come il vero nemico da combattere.

Crosetto ha affermato la necessità di mantenere il dialogo e la serenità in un contesto internazionale difficile. L’argomento centrale della fiera è il mare, considerato uno strumento di dialogo e pace. Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Growth, ha espresso il desiderio di un futuro senza conflitti, sottolineando l’importanza di una nazione stabile e di forze armate forti per garantire i diritti di libertà di espressione.

Seafuture ha visto la partecipazione di oltre 370 aziende e 90 paesi, con ampie aree espositive e incontri B2B. Pagni ha ribadito che l’evento vuole essere un punto di incontro tra diplomazia e innovazione, mentre il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ha sottolineato l’importanza del settore difesa nell’area. Il presidente regionale Marco Bucci ha evidenziato l’obiettivo di costruire una Blue economy per creare nuove opportunità occupazionali. L’ammiraglio Enrico Credendino ha infine affermato che Seafuture rappresenta un’importante occasione per sviluppo e sinergie nel settore della Difesa.