Sea of Thieves su PC e Xbox, al via la Stagione 8: le novità

Microsoft ha annunciato che Sea of Thieves Stagione 8 è ora disponibile senza costi aggiuntivi su Xbox Game Pass e su Xbox Series, Xbox One, Windows 10/11 e Steam. La Stagione 8 introduce la possibilità di intraprendere combattimenti player versus player da nave a nave su richiesta. Utilizzando la nuova Clessidra della Fortuna, i giocatori possono dichiarare la propria lealtà a una delle due fazioni e, nel frattempo, scegliere di affrontare i giocatori della fazione rivale in battaglie Pirata contro Pirata per ottenere punti alleanza, tesori e ricompense esclusive. Man mano che i giocatori usciranno vittoriosi dalle battaglie consecutive, il potenziale di ricompense sempre più alte crescerà, in egual misura al rischio di essere presi di mira. Oltre al PvP su richiesta, la Stagione 8 offre 100 livelli di ricompense gratuite da guadagnare e l’ultimo Plunder Pass disponibile da acquistare separatamente. La Stagione introduce anche due nuove Pietre miliari PvP per i Capitani, che permettono ai giocatori di raffigurarsi in base alle loro imprese in battaglia con altri pirati.