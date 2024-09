Sea e A2A, accordo per la costruzione di un impianto fotovoltaico a Milano Linate

SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, e il Gruppo A2A, in collaborazione con Esapro, hanno firmato un accordo per la creazione di un impianto fotovoltaico all’interno dell’aeroporto di Milano Linate. Questo accordo rappresenta un ulteriore rafforzamento della partnership avviata nel 2022, mirata alla decarbonizzazione degli scali milanesi dopo l’acquisizione di SEA Energia da parte di A2A.

Il nuovo impianto, che utilizzerà tecnologie all’avanguardia, sarà realizzato su strutture di inseguimento solare mono-assiale e utilizzerà moduli mono-cristallini, bi-facciali e antiriflesso ad alta efficienza. La produzione prevista è superiore a 10 GWh di energia rinnovabile all’anno. L’infrastruttura occuperà un’area di circa 9 ettari nella zona nord-ovest dell’aeroporto e sarà operativa dal 2025. A2A ed Esapro gestiranno conduzione e manutenzione dell’impianto per un periodo di 9 anni.

Questo impianto rappresenta un passo significativo verso la decarbonizzazione dei consumi elettrici dell’aeroporto, dal momento che contribuirà a soddisfare il 20% del fabbisogno annuale di energia dello scalo di Linate. Inoltre, si prevede una riduzione annuale delle emissioni di CO2 di circa 5.000 tonnellate, equivalente all’assorbimento di CO2 da una foresta di conifere di oltre 160 ettari.

Il progetto rientra nell’impegno di SEA per la transizione energetica e la sostenibilità, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni a zero entro il 2030, come tracciato nel Piano di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Con l’implementazione di questo nuovo impianto fotovoltaico, A2A si conferma come uno dei principali attori nazionali a sostegno della decarbonizzazione in Italia.

L’iniziativa si inserisce inoltre nella visione delineata dal Piano Industriale di A2A fino al 2035, che prevede investimenti strategici per accelerare la transizione energetica e promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili. Questo progetto, quindi, non è solo un passo avanti per l’aeroporto di Linate, ma anche un contributo sostanziale agli sforzi nazionali per un futuro più sostenibile.