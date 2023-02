Se vuoi che il tuo cane stia bene, non dimenticare mai di fare questo

Non si tratta solo di estetica! Tagliare le unghie al cane è molto importante per la sua salute: ecco cosa dovremmo sapere su questa pratica.

Possono ferire e Fido stesso potrebbe utilizzarle per grattarsi, provocandosi così danni ancora peggiori ma non sono solo questi i motivi per i quali è importante sapere come tagliare le unghie al cane, anche quando non siamo dal toelettatore esperto e vogliamo cimentarci nell’operazione a casa. Ecco una serie di utili indicazioni per sapere come effettuare questa procedura al nostro amico a quattro zampe senza traumi e con le dovute precauzioni.

Unghie del cane: tutte le caratteristiche

A vederle attentamente non sono così diverse dalle nostre: le unghie di Fido infatti sono composte di due parti. La prima è la parte ungueale, vascolarizzata e sensibile (quella che dovremmo fare attenzione a non tagliare per evitare sanguinamento copioso) e l’altra è la parte ‘libera’, ovvero quella che sporge e che è in punta.

Entrambe si possono distinguere bene, poiché il corpo appare di un colore opaco mentre la parte più esterna è chiara, quasi semi-trasparente: ed è questa la zona dell’unghia che va tagliata, distanziandoci abbastanza dall’altra.

Ovviamente in caso di unghie scure, quasi nere, la distinzione tra le due parti sarà più difficile perché meno netta: bisognerà dunque fare maggiore attenzione e ci vorrà un po’ di pratica in più per evitare di ferire la zampa.

Tagliare le unghie al cane: quando è il caso di farlo

Avere le unghie lunghe potrebbe portare il cane a ferirsi e a graffiare gli altri, spesso involontariamente. Inoltre le unghie lunghe diventerebbero facilmente ricettacolo di sporcizia e batteri (tanto è vero che sono sempre a contatto con la terra e col pavimento). Per capire quando è il caso di usare le forbici, o meglio la tronchesina, dovremmo ascoltare il rumore che le stesse unghie faranno quando toccano il pavimento: quando sono abbastanza lunghe faranno un ticchettio piuttosto sgradevole.

Inoltre al cane farà anche male camminare con le zampe con le unghie lunghe, causando problemi alla sua deambulazione, all’equilibrio e alla stessa crescita dell’unghia (che potrebbe facilmente curvarsi). Infine è bene sapere che esse, quando sono troppo lunghe, possono penetrare all’interno della zampa causando infiammazioni e infezioni anche serie.

Tagliare le unghie al cane: come si fa e cos’è il dito rudimentale

La paura di fargli del male potrebbe farci risultare ancora più impacciati nell’operazione: per le prime volte potrebbe essere una buona idea vedere come procede un toelettaore esperto. In effetti è una buona abitudine che va effettuata bene, perché un taglio sbagliato o con gli accessori non idonei potrebbe essere causa di malformazioni.

Quella da tagliare più spesso è l’unghia del cosiddetto ‘dito rudimentale’, ovvero il dito medio della zampa anteriore, che solitamente non tocca mai il pavimento o terra quando Fido cammina. Una volta imparata questa utile procedura, è sempre ottima norma metterla in pratica in un ambiente tranquillo e rilassante.

In commercio non sarà facile scegliere tagliaunghie per il cane tra i vari modelli a disposizione, da alcune particolari forbici alla tronchesina, tutti con usi specifici. Inoltre dopo il taglio, quando il cane avrà imparato a stare calmo e a ‘subire’ questa procedura senza fare capricci, non dimentichiamo di dargli un rinforzo positivo.