Se vuoi abbracciare il tuo gatto, assicurati di leggere prima questo

Ci sono alcune cose che devi sapere prima di avere determinati comportamenti con Micio. Ecco cosa devi sapere se vuoi abbracciare il tuo gatto.

Chi convive con i felini adora riempire di baci e abbracci il proprio amico a quattro zampe. Tuttavia molto spesso i gatti, a differenza dei loro cugini cani, non amano molto le coccole o meglio desiderano essere coccolati in modo diverso.

Infatti possiamo facilmente notare un cambiamento improvviso di umore nel felino quando lo abbracciamo o accarezziamo. Vediamo insieme nel seguente articolo cosa devi sapere se vuoi abbracciare il tuo gatto.

Se vuoi abbracciare il tuo gatto devi sapere questo

I gatti sono animali che presentano una personalità davvero forte ed un’indipendenza tra “emotiva”. Tuttavia chi ama queste piccole palle di pelo tende ad inondarla d’amore con baci e abbracci.

Ma non tutti felini amano tutto questo amore da parte dei loro umani. Infatti alcuni gatti amano essere coccolati mentre altri preferiscono prendere le distanze.

Ma i gatti che si fanno coccolare possono all’improvviso cambiare comportamento nei nostri confronti, come mai? Ciò accade perché non accarezziamo il nostro amico peloso nel modo giusto.

E’ importante sapere che per far accettare ai nostri amici pelosi i nostri abbracci è opportuno non stringerli troppo. Ciò perché il nostro abbraccio è stretto per il felino e tende a far sentire Micio impotente e vulnerabile ad eventuali attacchi.

Oltre al modo in cui abbracciare il nostro amico a quattro zampe è molto importante anche capire se il nostro amico peloso vuole essere abbracciato. Per comprendere ciò è necessario capire se il gatto è pronto ad avere un contatto fisico.

L’unico modo per comprendere se il nostro amico ha quattro zampe vuole ricevere una coccola o un abbraccio è aspettare che quest’ultimo si avvicini a noi. Infatti diversamente dall’essere umano, che quando vuole dare affetto si avvicina ad una persona, il felino quando vuole ricevere affetto si avvicina al suo umano.

Quindi se il vostro amico ha quattro zampe si coccola sulle vostre ginocchia o sulle vostre gambe quando siete sul divano o il gatto vi fa le fusa, significa che potete avere un contatto fisico con lui facendo sempre attenzione a non stringerlo forte. Se fate attenzione a queste due regole principali, potete abbracciare il vostro amico peloso senza problemi.