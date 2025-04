Se visiterai la Sardegna questa primavera, dovrai assolutamente passare anche di qua.

Ammettiamolo: quando si pensa alla Sardegna, viene subito in mente il mare. Questa isola, la seconda più grande del Mediterraneo, è un vero paradiso per gli amanti delle spiagge, come La Pelosa a Stintino e il Poetto di Cagliari. Tuttavia, la Sardegna è anche un luogo ricco di storia e cultura, con siti archeologici millenari, una città in cui si parla catalano, e il Lago Omodeo, uno dei laghi artificiali più grandi d’Europa. Il Lago Omodeo, creato nel 1924 dalla diga di Santa Chiara, è circondato da paesaggi naturali mozzafiato, con altopiani basaltici e vegetazione mediterranea, e contiene un patrimonio archeologico importante, inclusi insediamenti nuragici e una foresta tropicale fossile.

A pochi chilometri dal lago, si trova il nuraghe Losa, uno dei più celebri esempi della civiltà nuragica, risalente al XV-XIV secolo a.C. Questo complesso megalitico è ben conservato e rappresentativo della storia della Sardegna. Nei dintorni del Lago Omodeo, si possono visitare piccoli centri storici come Abbasanta e Ghilarza, che offrono attrazioni come la chiesa romanica di San Pietro di Zuri e il museo naturalistico dell’Oasi di Assai.

Inoltre, la regione è disseminata di nuraghi, alcuni dei quali, come il nuraghe Oschini e il nuraghe Sanilo, sono facilmente raggiungibili. La Sardegna, dunque, non è solo mare, ma anche una terra di cultura, storia e bellezze naturali che merita di essere esplorata e scoperta.