Se vedi questo strano oggetto in spiaggia non toccarlo mai: di cosa si tratta

Se per caso incontri questo strano oggetto sulla spiaggia non toccarlo, potrebbe essere davvero una brutta idea, ecco perché.

Spesso passeggiando sulla spiaggia in riva al mare si possono fare degli incontri particolari. Parliamo di creature marine come granchi, meduse o pesciolini, non escludiamo le bisce d’acqua, e poi c’è tutto il mondo delle conchiglie e degli oggetti portati dal mare sulla sabbia.

A proposito di questo argomento, vogliamo dirti che se vedi questo strano oggetto in spiaggia non dovresti toccarlo. Si tratta di una cosa molto preziosa. Dalle immagini avrai già capito qualcosa, ma adesso è il momento di scendere nel dettaglio: è un uovo di squalo.

Lo squalo è la creatura che probabilmente spaventa di più quando si tratta di parlare di mare e oceano. Hanno la fama di essere dei predatori terribili, non solo di pesci o creature marine, ma anche di uomini. La realtà è molto diversa.

Se vedi questo strano oggetto in spiaggia non toccarlo mai: è un uovo di squalo

Lo squalo è presente negli oceani da centinaia di milioni di anni, è uno dei primi animali ad essersi formato e continua a vivere diviso in centinaia di specie diverse. Se ne contano tra le 400 e le 500.

La sua evoluzione è straordinaria e sorprendente. Alcune specie depongono le uova, altre le trattengono e si schiudono all’interno del corpo prima di uscire definitivamente. Alcune specie sono ovovivipare, significa che depongono piccole uova che sono a loro volta racchiude in sacche dalla forma strana.

Sembrano delle incubatrici e proteggono il contenuto dell’uovo. Il piccolo squalo che si sta formando e crescendo al suo interno avrà modo di nutrirsi, di imparare a nuotare e di essere forte da solo. Infatti, queste specie di squalo non covano le uova e non si prendono cura dei cuccioli in alcun modo. Una volta deposta le uova vengono abbandonate e solo una piccola percentuale riesce a sopravvivere ai predatori.

In California è avvenuto un ritrovamento molto particolare. Un pescatore ha trovato sulla riva l’uovo di uno squalo corno. Si può individuare la specie dalla forma. Questa è conica, di colore scuro, con una spirale che avvolge l’uovo. Questo aspetto serve per la sua sopravvivenza, infatti, in questo modo può essere avvolta dalla alghe, nascondersi e non essere portata via dalle correnti.

Il video di questo ritrovamento è stato condiviso su Twitter e milioni di utenti ne sono rimasti sorpresi e affascinati. Si può ben vedere il piccolo squalo che sta nuotando all’interno dell’uovo.

Tuttavia, il consiglio degli esperti è quello di non toccare un uovo di squalo qualora si incontrasse. L’embrione, anche se non è ancora ben formato, sembra essere molto reattivo, soprattutto in presenza di predatori. Alcuni studi hanno dimostrato che si aprono e si richiudono per far passare acqua e ossigeno.

Dunque, toccarli potrebbe compromettere la sopravvivenza di ciò che sta nascendo. L’embrione deve fare tutto da solo e non deve essere toccato oppure aiutato a schiudersi. È una cattiva idea senza dubbio. Lo squalo corno, in particolare, deve prepararsi già dall’uovo ad essere completamente autonomo.