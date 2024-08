Se ti dicono “i videogiochi fanno male”, tu mostriagli questo studio scientifico

I videogiochi, spesso criticati per i loro presunti effetti negativi sulla salute mentale, sembrano invece avere un impatto positivo sul benessere delle persone. Questo è il risultato di un nuovo studio che ha approfittato di una situazione unica durante il culmine della pandemia di COVID-19.

Durante la pandemia, tra il 2020 e il 2022, l’offerta di console di gioco era scarsa in Giappone, il che ha portato alcune regioni a introdurre delle lotterie per assegnare PlayStation 5 o Nintendo Switch. Questo ha offerto ai ricercatori, guidati da Hiroyuki Egami dell’Università Nihon in Giappone, un’opportunità unica per studiare l’effetto dei videogiochi sul benessere mentale in un contesto reale, lontano dalle condizioni controllate dei laboratori che spesso non riflettono l’esperienza effettiva del gioco.

Il team ha intervistato 8192 persone, di età compresa tra i 10 e i 69 anni, che avevano partecipato a queste lotterie. Ai partecipanti è stato chiesto di rispondere a domande sulle loro abitudini di gioco e sui livelli di stress psicologico, un indicatore del benessere mentale. I risultati hanno mostrato che coloro che avevano vinto le console avevano punteggi leggermente migliori di benessere mentale rispetto a quelli che non avevano vinto.

Questo miglioramento nel benessere si è stabilizzato dopo circa tre ore al giorno di gioco, suggerendo che un tempo moderato di gioco può essere benefico, ma che esiste un limite oltre il quale i benefici non aumentano ulteriormente.

Utilizzando un modello di machine learning, i ricercatori hanno analizzato i dati in modo più dettagliato, scoprendo che l’impatto positivo variava in base alla console utilizzata e alle caratteristiche demografiche degli utenti. Ad esempio, i giovani che giocavano con una Nintendo Switch hanno mostrato un beneficio maggiore rispetto ai loro coetanei più anziani. Inoltre, le persone senza figli hanno tratto più vantaggi dal possedere una PlayStation 5 rispetto a chi aveva figli.

Peter Etchells, ricercatore presso la Bath Spa University nel Regno Unito, che non ha partecipato allo studio, ha sottolineato l’importanza di essere cauti quando si esamina l’impatto dei videogiochi. Tuttavia, ha anche evidenziato che i tempi di gioco sono stati auto-dichiarati dai partecipanti, il che potrebbe non essere del tutto accurato.

Sia Etchells che Egami hanno notato che i dati sono stati raccolti durante la pandemia, un periodo che potrebbe aver influenzato le abitudini di gioco delle persone e il loro benessere. Questo contesto particolare potrebbe aver avuto un ruolo nell’aumento del benessere associato ai videogiochi. Saranno necessarie ulteriori ricerche per vedere se questa tendenza si mantiene in altri contesti e condizioni.

Lo studio offre nuove prove a favore dell’idea che i videogiochi, se utilizzati con moderazione, possono contribuire al benessere mentale. Tuttavia, è importante continuare a indagare con attenzione le varie sfaccettature di questa relazione, tenendo conto delle differenze individuali e delle circostanze. In un mondo in cui i videogiochi sono sempre più diffusi, comprendere il loro vero impatto sul benessere delle persone è fondamentale per guidare scelte informate sia a livello personale che sociale.