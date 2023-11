Se ti accorgi che il tuo cane fa questo è perché si sente minacciato, ecco come aiutarlo

Sono diversi i motivi per cui un cane potrebbe sentirsi minacciato, aiutalo in questo modo e ritroverà la serenità

Il benessere del cane di famiglia sta sicuramente a cuore ad ogni attento padrone, non parliamo però solo del suo benessere fisico ma anche di quello mentale, importantissimo per rendere il vostro cane tranquillo ed evitare l’insorgere di problemi caratteriali. I cani tuttavia sanno essere animali davvero sensibili ed alcuni stimoli vengono spesso percepiti come minacciosi, queste situazioni in grado di mettere a disagio il vostro cane vengono però espresse con comportamenti chiari che dovremmo imparare a riconoscere.

Per instaurare un rapporto di vera fiducia con il nostro cane dovremmo imparare ad evitare alcune pratiche che a lui danno fastidio e che il nostro cane sa indicarci. Alcune volte possono essere delle banalità a mettere a disagio il nostro cane ed una volta identificati i segnali che lui ci manda potremo certamente elevare il livello della nostra convivenza con lui.

Rumori, esperienze nuove o altri animali possono irritare il tuo cane, riconosci i segnali di disagio ed aiutalo a superare le sue paure

I cani percepiscono il mondo in maniera diversa rispetto a noi, alcune volte in modo molto più profondo, motivo per cui alcuni stimoli ambientali per noi banali possono metterli a disagio e farlo sentire addirittura minacciati. Quando un cane si sente minacciato è solito manifestare il suo disagio con comportamenti specifici, comportamenti che possono manifestarsi a seguito di diverse situazioni come rumori forti, luci, nuove persone che entrano nel suo ambiente o molto altro.

Comprendere questi momenti è però importante nella cura del cane, aiutarlo a farlo sentire al sicuro farà in modo che il cane, soprattutto se cucciolo, cresca fiducioso e integro evitando di manifestare comportamenti pericolosi derivati proprio da stress e insicurezza. Una delle manifestazioni più ovvie di disagio è l’attitudine a nascondersi o a cercare una via di fuga, quando un cane mira a creare distanza è chiaro che non si sente a proprio agio e se questa paura si trasforma in panico il tuo animale potrebbe perdere il controllo e compiere atti impensabili.

In genere anche mostrare i denti e ringhiare è un atteggiamento figlio della paura, questo atteggiamento è però solitamente controllato e serve solo da avviso per evitare un confronto diretto. Anche abbassare orecchie e coda e un comportamento che indica uno stato emotivo alterato, con il corpo il nostro cane è solito comunicare e se notiamo un tale atteggiamento è fondamentale contestualizzare ed interpretarne i motivi. Questa postura può però anche indicare uno stato di dolore acuto, in particolare se avvertito nella zona ventrale, non dovremmo quindi mai ignorare un animale che si mostra in questo stato.

Un’altra delle manifestazioni più plateali di disagio, anche se questa è ben più conosciuta ed associata ai gatti, è quella della piloerezione, ovvero l’atto di rizzare il pelo. Un cane che alza il pelo, in genere sulla groppa, può dimostrare paura, ma anche uno stato di alterazione o rabbia, studiare quindi anche il contesto in cui si verificano certi comportamenti è altrettanto importante per fare una lettura corretta della situazione.

Quando un cane si trova a disagio certamente lo dimostra in diversi modi, anche un modo di camminare più timido o un irrigidimento possono dimostrare questo stato d’animo. Ciò che dovremo sempre considerare però è il capire cosa ha portato a questa reazione e non banalizzare il problema. Un cane sottoposto spesso a stimoli negativi, o che comunque sono negativi per lui, potrebbe non vivere una vita serena e comportarsi di conseguenza male con altre persone o con altri animali. Combattere insieme le paure renderà invece il vostro cane sicuro e molto più gestibile, un vantaggio per entrambi e che dovremo favorire attraverso la conoscenza e l’osservazione.