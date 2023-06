Il nuovo video di Baby K dal titolo M’Ama Non M’Ama è uscito oggi nell’indifferenza generale e io ovviamente ve lo pubblico qua sotto perché la amo dai tempi di Femmina Alpha.

Come vi ho scritto due settimane fa durante il primo ascolto di M’Ama Non M’Ama il singolo è troppo debole per competere nella giungla dei tormentoni estivi. “Diciamoci la verità, l’estate non sarebbe stata la stessa senza il singolo di Baby K. Anche se in questo caso ne avremmo fatto volentieri pure a meno“. E avevo ragione.

Se sentite un tonfo è quello di Baby K

In due settimane su Spotify non ha raggiunto neanche il mezzo milione di streams, su iTunes attualmente si trova fuori la top40 e non è mai entrata nella classifica FIMI. Insomma, se sentite un tonfo è quello che ha fatto Baby K questa estate.

Le aspettative su lei erano altissime, dal 2015 colleziona dischi di platino come fossero likes di gay a una foto di Alvise Rigo, per questo il tonfo è stato pure più rumoroso. Ma non sarà certamente un singolo che ha debuttato male a guastarle la festa. L’estate è appena iniziata e M’Ama Non M’Ama è in piena rotazione televisiva grazie agli spot delle patatine Fonzies: la partita non è ancora finita e un disco d’oro, a fine stagione, potrebbe riuscire a portarselo a casa.

M’ama non m’ama segue la scia degli altri tormentoni estivi di Baby K: Bolero (del 2022, disco d’oro); Non Mi Basta Più (del 2020, triplo disco di platino); Playa (del 2019, doppio disco di platino); Da Zero A Cento (del 2018, triplo disco di platino); Voglio Ballare Con Te (del 2017, quadruplo disco di platino) e la più famosa Roma Bangkok (del 2015, disco di diamante).