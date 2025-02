Se sei disposto a camminare per 4 giorni, potrai scoprire tutta la bellezza delle Cinque Terre facendo trekking.

Il trekking da Portovenere a Monterosso rappresenta un’avventura unica nelle Cinque Terre, tra cielo e mare. Il narratore, insieme al suo compagno, decide di esplorare queste terre affascinanti dedicando quattro giorni all’inizio di giugno, approfittando della loro passione per il trekking. Il primo giorno parte da La Spezia, raggiungendo Portovenere, un comune UNESCO noto per le sue case-fortezza e la Chiesa di San Pietro. Dopo una cena a base di pesce, il duo si gode un tramonto spettacolare.

Il secondo giorno, partendo da Portovenere, affrontano un sentiero impegnativo, ma la vista sull’Isola Palmaria ripaga la fatica. Attraversando Campiglia e passaggi tra boschi e vigneti, arrivano a Monesteroli, dove affrontano oltre 1100 gradini per scendere verso le abitazioni. Nonostante le sfide, i panorami mozzafiato rendono l’esperienza indimenticabile. Essi proseguono verso Riomaggiore, dove il sentiero alternativo li conduce a Manarola, dove gustano una cena al famoso ristorante “Nessun Dorma”.

Il terzo giorno porta a Corniglia, l’unico borgo non attaccato al mare, e proseguono verso Vernazza, ammirando i paesaggi. Ultimo tratto da Vernazza a Monterosso, dove si ristorano e esplorano il paese prima di un’ottima cena di pesce. Il quarto giorno, il narratore si alza presto per fotografare Monterosso e poi decidono di tornare in battello, osservando le Cinque Terre dall’acqua.

Molti suggerimenti utili emergono, come visitare nei mesi meno caldi e portare acqua. La bellezza e la fragilità di queste terre rendono evidente l’importanza di un turismo consapevole. Il narratore conclude esprimendo il desiderio di tornare, dedicando più tempo a ciascun borgo.