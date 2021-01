Qualche sera fa al Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad uno scontro (in alcuni momenti ironico, in altri decisamente scadente) fra Antonella Elia e Samantha De Grenet, dove sono volate parole grosse, commenti sul fisico ed anche delle frecciatine sulle rispettive carriere.

In uno di questi ultimi momenti la Elia ha infatti ironizzato su un vecchio spot pubblicitario della De Grenet dove, con aria maliziosa, infilava un dito dentro un gorgonzola cremoso per poi portarselo alla bocca.

“Sei la regina del gorgonzola, il massimo della tua carriera è aver fatto la regina del gorgonzola per due anni”!

Nello spot incriminato, infatti, una voce fuori campo dice “Ti pizzica la voglia, eh? E’ gorgonzola!” e nella scena successiva si vede Samantha De Grenet ad una festa che, dopo aver adocchiato un gorgonzola cremoso, ci infila dentro il dito per poi portarselo alla bocca, attirando così le attenzioni di un uomo che apprezza con piacere.

Nel 2021 uno spot del genere non sarebbe mai stato approvato, ma dettagli.

Samantha De Grenet, tuttavia, durante lo scontro avrebbe potuto replicare ad Antonella Elia “da che pulpito!”, perché come riportato dalla pagina Prossimi Congiunti, l’opinionista nel 1987 e nel 1988 è stata testimonial della Lines, promuovendo la linea di assorbenti e quella dei pannolini per bambini.

In questi spot la Elia, conciata come una massaia degli anni Cinquanta, dice frasi del tipo: “Lines Sottile e sei libera come l’ariaaa!” davanti al Duomo di Milano e “Mamma: per il suo sederino d’oro una novità Lines preziosa“. Spot trash tanto quanto quello della De Grenet del gorgonzola.

Insomma, se Samantha De Grenet è la regina del gorgonzola, Antonella Elia è quella dei pannolini.

Ecco gli spot di Antonella Elia per la Lines degli anni ’87 e ’88