Se possiedi un animale guadagni 80mila euro in più: l’incredibile notizia

Vivere con un animale domestico potrebbe portare a un guadagno annuale di circa 80mila euro, secondo uno studio condotto dall’Università del Kent. La ricerca, realizzata su migliaia di famiglie britanniche, ha dimostrato che la compagnia di animali come cani e gatti ha un impatto positivo sul benessere psicologico e fisico dei proprietari, il quale può essere tradotto in termini economici. In particolare, il metodo “Life Satisfaction” utilizzato dai ricercatori ha quantificato questo benessere in un incremento di 3-4 punti su una scala di soddisfazione che va da 1 a 7, corrispondente a un valore monetario di circa 80.600 euro all’anno.

Oltre ai tradizionali animali da compagnia, anche altri come cavalli, rettili, conigli e pesci possono contribuire al miglioramento del benessere dei padroni. Le persone che convivono con animali domestici tendono ad avere un carattere più estroverso, generoso ed empatico. Lo studio sottolinea i benefici psico-fisici che derivano dalla presenza di animali, evidenziando il loro ruolo nel combattere la depressione e la solitudine, specialmente durante il lockdown causato dalla pandemia.

Inoltre, i ricercatori suggeriscono che la convivenza con un animale domestico potrebbe influenzare positivamente l’economia di un intero paese, incoraggiando governi a incentivare la Pet Therapy e a considerare come abbassare i costi nel mercato immobiliare. La dott.ssa Gschwandtner, responsabile dello studio, sottolinea quindi che gli animali non solo favoriscono il benessere individuale, ma possono anche avere un impatto positivo sulle finanze.