Se possedete un Pixel 6, evitate l’aggiornamento

La scorsa settimana, Google ha avviato il rollout di Android 15 sui dispositivi Pixel ancora supportati. Tuttavia, come spesso accade con gli aggiornamenti software, si sono presentati degli inconvenienti. Alcuni utenti del Pixel 6 hanno segnalato un grave problema: i loro dispositivi sono diventati completamente inutilizzabili, fenomeno noto come bricking. Questo problema pare manifestarsi in modo casuale; alcuni utenti su Reddit hanno notato che il difetto è emerso dopo aver attivato la funzione “Private Space” sui loro Pixel 6. Altri, tuttavia, hanno riportato che il dispositivo si è bloccato durante un utilizzo normale, il che lascia intendere che la causa potrebbe essere più complessa.

Tutte le segnalazioni concordano sull’inutilizzabilità totale dei dispositivi, senza che i tradizionali metodi di risoluzione dei problemi riescano a riportarli in funzione. Finora, questi casi sembrano isolati e non coinvolgono un’ampia fetta di utenti, ma rappresentano comunque un problema significativo. Per coloro che possiedono un Pixel 6 e non hanno ancora effettuato l’aggiornamento a Android 15, il consiglio è di attendere una soluzione da parte di Google prima di procedere con l’aggiornamento. Rimanete informati su ulteriori sviluppi riguardanti questo problema e, se avete un Pixel 6, è consigliabile aspettare prima di aggiornare ad Android 15.