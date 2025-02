Se pensavi che il Carnevale fosse solo chiacchiere e ravioli, queste 5 specialità salate ti faranno cambiare idea.

Coriandoli, maschere colorate e dolci golosi caratterizzano il Carnevale, tradizionalmente legato alla preparazione di prelibatezze fritte come chiacchiere e castagnole. Oltre ai dolci, si possono trovare ricette salate che riflettono la storia del territorio. Ad Ascoli Piceno, i ravioli incaciati sono un piatto tradizionale per il Carnevale, preparato con carne di gallina, manzo e maiale. Questi ravioli, con un impasto che può assomigliare a “ravioli di pane”, sono legati alla memoria culinaria delle famiglie. La cannella, pregiata in passato, viene utilizzata come condimento insieme al pecorino. A Ivrea si trovano i fagioli grassi, un piatto ricco di sapore nato nel Medioevo, famoso per la sua preparazione in grosse pentole e servito con verdure e bruschetta.

In Verona, il Bacanal del Gnoco ha origini storiche legate a una carestia del 1531; il Venerdì Gnocolàr è dedicato agli gnocchi, preparati con spezzatino di cavallo. In Sicilia, il minestrone di Modica, con il maiale come ingrediente principale, è un piatto tipico del Carnevale, accompagnato da un formato di pasta unico. Infine, in Trentino-Alto Adige si trova lo smacafam, una torta salata che rappresenta la semplicità e la ricchezza della tradizione culinaria, cotta sotto la cenere e realizzata con ingredienti come olio, latte e pancetta. Queste ricette testimoniano la ricca varietà gastronomica del Carnevale italiano, unendo storia, cultura e tradizione.