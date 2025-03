Se pensavi che fosse Amsterdam, la vera “Venezia dell’Olanda” è un piccolo borgo dove ogni casa ha il suo porto.

In Olanda si trova Giethoorn, un affascinante villaggio conosciuto come la “Venezia del Nord”. Qui, il tempo sembra fermarsi, e la modernità svanisce in favore della tranquillità della natura e dei canali. A differenza di Amsterdam, Giethoorn non ha strade asfaltate e le sue vie sono percorribili solo via acqua. Le barche a remi, denominate punter, sono il principale mezzo di trasporto, creando un’atmosfera da fiaba e permettendo ai visitatori di esplorare questo incantevole luogo in modo sereno e rilassato.

Le case a tetto di paglia, costruite in legno, si integrano perfettamente con il paesaggio, offrendo un panorama idilliaco. I giardini fioriti e gli animali che si muovono placidamente aggiungono un ulteriore tocco di bellezza. Per conoscere la storia di questa comunità agricola, i visitatori possono recarsi al Museum Giethoorn ‘t Olde Maat Uus, dove si possono vedere ricostruzioni delle tradizioni locali attraverso attori in costume.

Giethoorn dista 125 chilometri da Amsterdam, facilmente raggiungibile in auto o treno, con collegamenti diretti per Steenwijk. Il periodo migliore per visitare è la primavera, quando il clima è stabile e il numero di turisti è ridotto. Questo villaggio rappresenta una vera oasi di pace, un rifugio dalla frenesia della vita moderna, dove la bellezza dei canali e la delicatezza della natura prevalgono, rendendo ogni visita un’esperienza unica e indimenticabile.