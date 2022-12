Se noti uno di questi sintomi nel tuo cane, non sottovalutarli: rischia grosso

Per capire se Fido sta male è opportuno osservare i suoi comportamenti. Se noti uno di questi sintomi nel tuo cane, non sottovalutarli.

I nostri amici a quattro zampe, proprio come noi esseri umani, nel corso della loro vita possono essere esposti a varie malattie. Alcune di esse possono essere pericolose, per questo motivo è molto importante fare attenzione ai sintomi che presenta Fido.

Se noti uno di questi sintomi nel cane, non sottovalutarlo, in quanto il nostro amico a quattro zampe potrebbe avere qualche problema serio.

Se noti uno di questi sintomi nel cane, fai attenzione

Per il benessere dei nostri amici pelosi, è compito nostro comprendere quando Fido sta male, per poterlo portare dal veterinario quando nel momento opportuno.

Infatti sono molte le patologie serie che possono colpire i nostri amici a quattro zampe, come l’epatite canina, ossia l’infiammazione del fegato di Fido.

L’epatite infettiva canina è causata dal virus Adenovirus canino di tipo I. Il contagio avviene attraverso l’ingestione di urina, feci o secrezioni di animali infetti.

Proprio come per noi esseri umani, anche per il nostro amico peloso il fegato svolge un ruolo molto importante nella metabolizzazione dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine, nella conservazione delle vitamine, grassi, glicogeno, metalli e nella digestione dei grassi.

Se tale patologia non viene presa in tempo può causare una cirrosi epatica nel cane ed un aumento della bilirubina. Per questo motivo è molto importante fare attenzione ai sintomi che presenta Fido.

I sintomi iniziali della patologia sono gli stessi che possono essere presenti in caso di presenza di altre malattia. Ma non bisogna sottovalutarli, ecco qui di seguito i sintomi:

Tuttavia quando la malattia è avanzata, possiamo riscontrare nel nostro amico fedele altri sintomi, come:

Ipoglicemia

Ittero nel cane

Encefalopatia epatica

Ingrossamento dei linfonodi

Arrossamento delle mucose

Convulsioni

Inoltre il nostro amico peloso potrebbe presentare anche gengive sanguinanti, dolori addominali ed insufficienza epatica. Secondo gli esperti ci sono alcune razze di cani che sono più predisposte a contrarre l’epatite cronica, come: West Highland White Terrier, Dobermann, Labrador Retriever, Dalmata e il Cocker Spaniel inglese.

Malattie del fegato nel cane: cause, sintomi e rimedi

Quindi se noti uno di questi sintomi nel cane contatta immediatamente il veterinario. Quest’ultimo, una volta diagnosticata la patologia, prescriverà la terapia migliore per il benessere del vostro amico a quattro zampe.