Se noti questo segnale, il tuo cane potrebbe essere in difficoltà: attenzione

C’è un segnale in particolare al quale fare attenzione se si manifesta nel cane perché significa che si trova in difficoltà, ecco quale.

I nostri amici a quattro zampe devono essere amati, rispettati e curati in tutte le loro esigenze e i loro bisogni. Un cane che sta bene nell’ambiente in cui si trova sarà allegro, sereno e non mostrerà alcun segno strano o poco comprensibile. Ma che cosa accade se, invece, questi segnali ci sono?

Non è sempre facile capire se un cane è a disagio, ma noi possiamo parlarvi di un segnale in particolare che indica difficoltà nel cane. Vedremo, quindi, di approfondire quello che hanno cercato di studiare gli esperti di animali per tanto tempo. Meglio conoscere ogni loro aspetto in modo tale da capire subito se qualche cosa non va.

Ci affideremo a esperti nel comportamento canino e psicologi per questo. Troverete tutte le informazioni qui di seguito nell’articolo e vi anticipiamo che è qualcosa che si può osservare negli occhi del cane.

Segnale nel cane di difficoltà: ecco quale potrebbe essere

I segni e i campanelli d’allarme per capire se un cane è a disagio nell’ambiente in cui si trova o ha qualche problema di salute sono tanti. Tuttavia, non è così semplice individuarli ed è utile informarsi da chi ne sa di più come gli studiosi che cercano di indagare ogni lato di queste adorabili creature.

Il segnale a cui ci riferiamo e di cui parleremo in questo articolo è quello che viene chiamato dagli esperti “occhio di balena“. Alcuni psicologi o esperti dei cani lo chiamano anche “occhio a mezzaluna”. In ogni caso, si tratta di quando il cane mostra la parte bianca dell’occhio in un lato o in un angolo.

Quando accade, significa che il cane è in uno stato di stress, di ansia, di paura o di disagio. Potrebbe sentirsi minacciato o essere terribilmente spaventato. Naturalmente, non sempre è sintomo di questi sentimenti ed emozioni. Infatti, i cani con il naso schiacciato mostrano un po’ della parte bianca dell’occhio, ma è normale che lo facciano per la loro conformazione fisica.

Accanto all’”occhio di balena”, si possono osservare anche altri sintomi come immobilità, il cane ringhia, il pelo è drizzato sul dorso. Basta osservare il linguaggio del suo corpo. In questi casi, è importante calmarlo, capire che cosa non va o portarlo direttamente via dall’ambiente in cui non si trova bene.

Altri segnali di disagio

Attenzione, perché il cane esprime il suo disagio, come abbiamo detto, in diversi modi. Non c’è solo l’”occhio di balena” da considerare, ma anche altri segnali.

Potrebbe, ad esempio, allontanare la testa da ciò che lo infastidisce. Potrebbe chiudere gli occhi. Oppure, alcuni cani sono abituati a leccare il viso della loro persona di riferimento quando si sentono agitati.

Non solo, spesso i cani usano le loro zampe per comunicare che si trovano in difficoltà. Poi, attenzione anche alla posizione delle orecchie, naturalmente. Se queste sono basse e appoggiate alla testa all’indietro, ecco che il cane è spaventato da qualcosa.

Un elemento che in molti sottovalutano, infine, è questo: il cane se in difficoltà potrebbe sbadigliare. Questo comportamento appare non solo in presenza di stanchezza e chi ha uno o più cani in casa con sé deve assolutamente tenerne conto.