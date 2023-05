se noti questo, micio potrebbe avere un problema

Tutti i gatti dormono tanto, tuttavia non sempre quando il Micio riposa molto sta bene. Ecco a cosa fare attenzione per capire se il felino ha un problema.

Come ben sappiamo il sonno per i nostri animali domestici è molto importante, in quanto è riposando che il nostro felino riesce a mantenere il corretto funzionamento del corpo e a recuperare le energie. Infatti possiamo ben notare i nostri amici pelosi dormire la maggior parte della loro giornata.

Anche se da una parte, i gatti che dormono tanto lo fanno per mantenere la mente e il corpo in buona salute, dall’altra, quando il felino dorme più del dovuto può presentare qualche problema.

I gatti dormono tanto: quando è motivo di preoccupazione

I nostri amici a quattro zampe trascorrono la maggior parte delle ore della giornata a dormire. Infatti i gattini possono dormire anche per un giorno intero, i gatti adulti dalle 12 alle 16 ore al giorno, mentre i gatti anziani sono capaci di dormire anche 20 ore al giorno.

Sebbene trascorrano tutte queste ore a riposare, i nostri amici pelosi non dormono per un lungo periodo. Dividono le ore di sonno in periodi di tempo che possono andare dai 50 minuti ad un’ora e mezza, svegliandosi quindi di tanto in tanto e poi riaddormentandosi.

Tuttavia può capitare che il nostro amico a quattro zampe dorma più del dovuto. Perché? Per comprendere il motivo, è necessario specificare che un gatto domestico vive la sua vita diversamente da un gatto selvaggio.

Quest’ultimo infatti, sta molto in movimento durante la giornata, in quanto deve provvedere alla ricerca del cibo, disperdendo così molte energie, che riprenderà riposando.

Mentre il gatto domestico vivendo in casa non compie attività per la ricerca del cibo, in quanto siamo noi esseri umani a procurarglielo e quindi tende a non muoversi molto.

La mancanza di attività può portare il nostro amico peloso ad un aumento di peso, ed è questo uno dei motivi per cui il nostro amico a quattro zampe dorme più di quanto dovrebbe dormire. Gli altri motivi per cui il nostro amico peloso potrebbe riposare molto sono:

Rendere il felino più attivo

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, un gatto che dorme più del dovuto lo fa principalmente per noia. Per evitare ciò è molto importante che il felino sia attivo durante la giornata, per fare ciò bisogna stimolarlo.

Per questo motivo è necessario arricchire il suo ambiente di giochi e tiragraffi, i quali possono indurre la nostra palla di pelo a fare attività.

Inoltre è necessario dedicare del tempo al nostro amico a quattro zampe giocando con lui. Ciò è utile non solo per tenerlo attivo ma anche per migliorare il rapporto con Micio.

Per quanto riguarda il sovrappeso, potrebbe essere utile anche fare molta attenzione all’alimentazione del gatto, nutrirlo in modo sano e bilanciato.

Mentre se il nostro amico a quattro zampe presenta problemi ai reni è necessario contattare il proprio veterinario, il quale saprà come aiutare la nostra palla di pelo.