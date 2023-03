se noti questo, bisogna intervenire subito

Se controllando le zampe del tuo cane ti accorgi di questo elemento devi intervenire immediatamente. Ecco tutti i dettagli da conoscere.

Se si ha la grande fortuna di avere con sé uno o più cani occorre stare costantemente attenti alla sua o loro salute. Alcuni segnali sono molto spesso ignorati, ma questo non deve accadere.

Ad esempio, il cane potrebbe avere chiari sintomi di malattia, oppure avere parti del corpo che necessitano di cure. A questo proposito, controlla le zampe del tuo cane e fallo periodicamente.

Se noti che nella parte dove sono presenti i cuscinetti ci sono delle ferite o questi sono secchi, allora bisogna intervenire subito.

Cerchiamo di capire insieme qui di seguito quali potrebbero essere i problemi che interessano le zampe, le cause e le soluzioni.

Zampe del cane, attenzione se sono secche o rovinate: le possibili cause

I cuscinetti della zampa del cane rappresentano il punto d’appoggio dell’animale con il suolo. Svolgono alcune funzioni molto importanti.

Uno di queste è l’eliminazione del sudore, mentre un’altra è mantenere il cane in equilibrio. Rivestono, dunque, una grande importanza nella sua salute.

Ecco perché è necessario controllare sempre se sia tutto a posto. Ad esempio, se i polpastrelli sono secchi e screpolati potrebbero esserci questi problemi:

esposizioni a sostanze chimiche

incidente

terreno inadatto

Occorre controllare sempre dove passeggia e dove gioca, perché potrebbe avere contatto con un terreno troppo caldo o troppo freddo, sostanze chimiche dannose o piccoli incidenti.

Le conseguenze saranno ben visibili nelle zampe e si noterà secchezza, oltre che tagli e ferite più o meno profonde. Un cane non può avere a lungo questo problema perché andrebbe incontro a complicazioni di vario genere.

Cuscinetti del cane secchi: le malattie che potrebbero essere presenti

Accanto alla cause appena descritte, i cuscinetti secchi e rovinati potrebbero essere sintomo di alcune malattie:

carenza di zinco

allergie alimentari

pemfigo

ipercheratosi

Ci sono razze di cani che sono più soggette alla carenza di zinco e parliamo di Beagle, Alano, Pastore Tedesco, Barboncino, Samoiedo e Husky Siberiano.

Attenzione all’alimentazione, ai cibi che potrebbero scatenare delle reazioni indesiderate, soprattutto a livello gastrointestinale.

Il pemfigo è un disturbo caratterizzato dal malfunzionamento del sistema immunitario del cane, il quale vede le cellule della pelle come un patogeno. La conseguenza più diretta è la formazione di vesciche.

L’ipercheratosi, infine, è la presenza in eccesso della cheratina nella pelle per cui si ha una secchezza e un indurimento costante dei cuscinetti delle zampe.

Cosa fare: le possibili soluzioni al problema

La prima cosa da fare è individuare la causa specifica del problema. Quindi, vedere il comportamento del cane oppure fare accertamenti specifici dal veterinario.

Per il primo gruppo di cause che vi abbiamo suggerito, è importante fare attenzione d’estate e non portare mai il cane a camminare sull’asfalto rovente nelle ore più calde della giornata.

La stessa premura deve esserci in inverno, naturalmente. Inoltre, attenzione ai posti in cui si reca di solito e alle sostanze presenti. Tutto l’anno, però, è necessario mantenere nel cane una corretta idratazione.

Per le altre malattie citate sono importanti le analisi di laboratorio e poi le cure decise e prescritte dal veterinario. In alcuni casi, l’esperto cambierà l’alimentazione, in altri potrebbe somministrare antibiotici o farmaci specifici.