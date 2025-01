Se non sei mai stato in una fraschetta, c’è una città vicino a Roma dove puoi gustare un ottimo pranzo a base di porchetta e risate.

Ariccia è un incantevole comune situato nei Castelli Romani, famoso per la sua gastronomia, in particolare la porchetta, e per le sue ricchezze artistiche e storiche. Facilmente raggiungibile da Roma, Ariccia offre una combinazione perfetta di arte e cibo. La città è caratterizzata da un centro storico ricco di testimonianze storiche, molte delle quali sono legate al celebre artista Gian Lorenzo Bernini.

La storia di Ariccia è affascinante; si stima che sia stata fondata prima di Roma, nelle vicinanze dell’antica Bovillae. Dopo un lungo periodo di dominazione medievale dei Savelli, Ariccia passò sotto il controllo del cardinale Flavio Chigi, che contribuì a trasformare la città con importanti opere architettoniche. Nel Settecento, grazie al ripristino della Via Appia, Ariccia acquisì un ulteriore rilievo, consolidato nel Novecento con il turismo e la popolare Sagra della Porchetta.

Per visitare Ariccia, si comincia dalla Via Appia, dove si trovano i principali monumenti. Il Ponte di Ariccia è un punto di accesso iconico, costruito tra il 1847 e il 1854. Questo ponte monumentale, lungo 312 metri e alto 59, rappresenta una delle opere d’ingegneria più significative del XIX secolo, purtroppo noto anche per la sua triste fama di “ponte dei suicidi”.

La centrale Piazza della Repubblica, un tempo Piazza di Corte, è progettata da Carlo Fontana e Gian Lorenzo Bernini, ed è ornata da due eleganti fontane. Qui si affacciano il Palazzo Chigi e la Collegiata di Santa Maria Assunta, un capolavoro di Bernini che ricorda il Pantheon romano con la sua splendida cupola decorata da 16 angeli.

Inoltre, il Santuario di Santa Maria di Galloro, eretto nel 1624, è un importante luogo di pellegrinaggio, con facciate attribuite a Bernini.

Ariccia è anche famosa per le sue fraschette, trattorie rustiche dove gustare specialità locali come porchetta IGP, amatriciana e vino rosso frizzante. Questi locali accolgono molti visitatori, soprattutto nei fine settimana. Infine, Ariccia è sede dell’unico ristorante dei Castelli Romani con una Stella Michelin, “Sintesi”, che offre un’esperienza gastronomica unica che unisce tradizione e innovazione.