Se non riesci a toccarlo tu per 7 secondi non può neanche lui

Evitare le ustioni alle zampe del cane con la regola dei 7 secondi: ecco come capire in estate quando il terreno è troppo caldo per Fido.

In estate, quando si passeggia sulla spiaggia, uno dei disagi più frequenti è quello di non riuscire a camminare a causa della temperatura della sabbia. Poggiare i piedi scalzi sui granelli di sabbia bollenti può essere fonte di dolore. Ed è proprio questa la sensazione provata dai cani quando vengono portati a fare una passeggiata nelle calde giornate d’estate. Per evitare che il suolo caldo possa ustionare le zampe degli animali si dovrebbe sempre mettere in atto la regola dei sette secondi.

Prendersi cura della salute del cane in estate: perché è importante la regola dei sette secondi

Nelle giornate di sole i raggi scaldano il suolo che raggiunge temperature molto elevate. Se la temperatura percepita è di circa 30°, l’asfalto avrà raggiunto una temperatura di circa 55°. Durante le ore più calde la strada può raggiungere una temperatura di addirittura 85°.

Tenendo in considerazione queste premesse non sarà difficile comprendere come l’aumento delle temperature possa essere un grandissimo problema per i cani. Appoggiando le zampe sull’asfalto nelle ore più calde, il cane finirà per ustionarsi. La situazione è ancora più grave se si considera che la parte della zampa che viene appoggiata in terra, chiamata cuscinetto, è alla base della regolazione termica corporea. Mentre le persone utilizzano la sudorazione per regolare la temperatura corporea, i cani dissipano il calore tramite l’ansimare del respiro e tramite una leggera sudorazione attraverso i cuscinetti delle zampe. Proprio i cuscinetti assumono una grande importanza per i cani e dovrebbero per questo essere sempre protetti dagli sbalzi di temperatura. Caldo e freddo possono determinare erosioni nei cuscinetti sottoposti al contatto con superfici ghiacciate o bollenti. Mentre il sudore umano permette all’acqua di evaporare dalla pelle, sottraendo calore, il sistema di regolazione termica dei cuscinetti non è altrettanto efficace.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Cuscinetti del cane: consigli per prendersi cura delle zampe di Fido

Per salvaguardare la salute dei propri cani, i pet mate dovrebbero mettere in atto la regola dei sette secondi. Il modo più veloce per capire se il suolo è troppo caldo per il cane consiste nell’appoggiare il dorso della mano sulla superficie per sette secondi. Se il suolo scotta troppo per la mano, allora non potrà essere toccato neanche dalle zampe del cane.

La regola dei sette secondi permetterà proprio di evitare che il cane si ustioni. Bastano infatti pochi secondi perché la zampa del cane si scotti. I sintomi delle zampe ustionate sono rossore e gonfiore e vesciche. Se il cane zoppica o guaisce è molto probabile che le zampe siano ustionate. Per fare camminare il quattro zampe in estate si consiglia di portarlo dove è ombreggiato e dove c’è l’erba. Dopo una passeggiata estiva bisogna ricordare l’importanza di rinfrescare il cane.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Fa troppo caldo anche per lui, aiuta fido a rinfrescarsi con questi 5 semplici trucchi

Per permettergli di rinfrescarsi quando fa molto caldo, i veterinari consigliano di somministrare al cane alimenti freschi come la frutta e la verdura. Importante è poi portare Fido a fare una passeggiata nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, così da evitare il colpo di calore. (di Elisabetta Guglielmi)