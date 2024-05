Se non potrò più camminare, allora striscerò

Il prossimo 25 giugno su Prime Video uscirà il tanto atteso documentario sulla vita di Celine Dion. La cantante, che da tempo combatte con un disturbo neurologico molto raro, la sindrome della persona rigida, ha avuto l’ennesima opportunità di raccontare la sua storia e di mettere in mostra il coraggio e la forza con cui ha deciso di affrontare questo ostacolo.

Celine Dion non ha bisogno di alcuna presentazione. Si parla di una delle voci femminili più potenti, magiche, celestiali della storia. Ciò che non molti conoscono è la patologia che da qualche anno a questa parte ha preso possesso della vita della star: la sindrome della persona rigida. Una patologia neurologica molto rara che ha messo a repentaglio la sua vita e ovviamente la sua carriera.

Nel documentario che uscirà il prossimo 25 giugno sulla piattaforma Prime Video, che si intitola “Io sono: Celine Dion“, la cantante ripercorre la sua vita, la sua leggendaria carriera e, ovviamente, racconta a cuore aperto la sua battaglia contro questo mostro.

Il documentario si preannuncia molto commovente, visto il trailer appena distribuito. Le lacrime solcano il viso di Celine. Lacrime che raccontano il suo dolore nel doversi allontanare dalla musica, dai concerti, dai suoi fan.

Ciononostante lei non si abbatte. “È dura“, dice, ma la determinazione di voler tornare sul palco a creare la magia insieme alle persone che la amano e che lei ama è più forte e la porta avanti in questa lotta. Una frase che la Dion pronuncia durante il trailer, più di tutte spezza il cuore e rende chiare le sue intenzioni: