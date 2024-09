se non fossero intervenuti la donna sarebbe sicuramente morta

Quella che sembrava una semplice giornata soleggiata come tutte le altre estive stava per trasformarsi in una giornata tragica quando una donna probabilmente accaldata ha deciso di tuffarsi nel fiume mettendo in serio rischio la sua vita.

Lago di Como precisamente nei pressi della foce del fiume Pioverna una donna ha deciso di tuffarsi nel fiume probabilmente non essendo consapevole che in quel particolare luogo si nascondono diverse insidie.

La foce del fiume Pioverna è infatti nota alla popolazione locale pet le correnti e i mulinelli insidiosi che si nascondono sotto una calma apparente dell’acqua, molto probabilmente la donna ignara del pericolo, vedendo l’acqua calma ha pensato bene di fare un tuffo per potersi rinfrescare, ma la situazione è degenerata velocemente.

Fortunatamente per la malcapitata sulla riva del fiume vi erano alcuni membri dell’Associazione Cinofila Salvataggio Nautico. Tra i molti bellissimi cani c’era anche Sole, un Labrador Retriever specializzato nel salvataggio di persone in acqua, accompagnata dalla sua conduttrice Daniela Russo.

La povera signora tuffatasi nel fiume pensando di non rischiare nulla e di rifrescarsi brevemente non aveva fatto i conti con le correnti che l’hanno trascinata immediatamente in una situazione terrificante.

Se è salva è solo grazie a Sole, il Labrador addestrato nel salvataggio in acqua

Grazie alla prontezza e alla professionalità di Sole e del team dell’Associazione Cinofila Salvataggio Nautico, la situazione che stava degenerando è stata riportata sotto controllo mettendo in luce l’importanza delle unità cinofile di salvataggio come risorsa di emergenza e anche come strumento di prevenzione in contesti ad alto rischio come nel caso della foce del fiume di Pioverna.

Le unità cinofile di salvataggio sono estremamente importanti e questo episodio ha messo in luce come il ruolo che svolge questo gruppo non sia solo un semplice addestramento ma mette in risalto come la collaborazione tra umano e animale possa essere essenziale in determinate situazione. Il percorso formativo svolto dagli animali e dai loro conduttori è estremamente complesso e articolato prima del rilascio del brevetto .

L’addestramento comprende infatti sia un percorso formativo su terra ferma e esercitazioni specifiche in acqua. Quello che ha salvato la donna gettatasi nel fiume è stato il fatto che molto spesso in estate la formazione viene effettuata nei laghi e nei fiumi e in quel momento erano presenti sul territorio Sole e Daniela per l’addestramento.

Gli animali infatti prima di essere sottoposti ad un esame che decreterà se il cane e il suo conduttore sono veramente pronti, devo allenarsi, e in questo caso l’allenamento è stato la salvezza della donna che se non fosse stato per il gruppo dell’Associazione Cinofila Salvataggio Nautico e in particolar modo di Sole e Daniela, sarebbe probabilmente annegata.

La donna deve la sua vita al cane e alla sua conduttrice che non hanno esitato un istante per poterla salvare.