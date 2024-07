Se non fai attenzione a questi piccoli accorgimenti il tuo cane potrebbe ammalarsi, pulisci la ciotola adeguatamente

Pulisci sempre la ciotola del tuo cane in modo adeguato perché altrimenti potrebbe ammalarsi, ecco tutti i consigli utili.

A molte persone non piace tenere in casa gli animali domestici, mentre per tante altre non ci sono problemi. Nonostante non ci sia niente di male a tenere in casa i propri animaletti, bisogna comunque ricordarsi di tenere sempre la casa pulita e non solo, anche i loro accessori.

In particolare, bisogna pulire adeguatamente la ciotola del cane perché da lì potrebbero arrivare dei problemi sia per la sua salute, ma anche per la nostra. C’è un errore comune che viene fatto molto spesso ed è tralasciare questo particolare.

Siamo qui oggi per approfondire l’argomento e per dare dei consigli utili per evitare spiacevoli inconvenienti e problemi di salute. Quando si hanno animali bisogna fare più attenzione ai vari aspetti.

Come pulire correttamente la ciotola del cane

Food and Drug Administration (FDA) ha avviato una ricerca su questo argomento, ovvero come viene gestito il cibo del cane in casa e che cosa fanno i proprietari con le ciotole degli animali. I risultati sono molto interessanti perché gli studiosi hanno scoperto quanto si commettano errori.

Su 417 proprietari di cani intervistati solamente il 12% lava la ciotola del cibo del cane ogni giorno. Il 22% la pulisce una volta a settimana, mentre il 18% non la lava affatto oppure ogni 3 mesi. Allo stesso modo, sono moltissime le persone che trattano il cibo per cani sulle stesse superfici dove preparano il mangiare per le persone.

Questo è estremamente dannoso perché dalla ciotola del cane possono formarsi dei batteri pericolosi per la salute. Gli studi parlano in particolare di listeria e di salmonella. Se la ciotola non viene lavata ogni giorno, questi batteri prosperano e possono far ammalare sia il cane che le persone in casa.

I sintomi sono diarrea, vomito, crampi addominali, nausea, mal di stomaco. Naturalmente, questi virus colpiscono più facilmente le persone più fragili, come i bambini, gli anziani o chi ha particolari problemi di salute.

Dunque, secondo gli esperti il cibo per cani va conservato lontano dal cibo per le persone. Inoltre, bisogna lavare e disinfettare al meglio la ciotola dove il cane mangia almeno una volta al giorno.