Se nel primo libro (“LuCake”) Luca Perego ha svelato tutte le sue conoscenze sul…

Se nel primo libro (“LuCake”) Luca Perego ha svelato tutte le sue conoscenze sulla pasticceria dolce, in questa nuova pubblicazione – “LuCake. Il mio lato salato” – LuCake si focalizza sulla pasticceria salata, protagonista di cinque anni di lavoro nel settore del catering e della vita di tutti i giorni della sua famiglia, panificatori da tre generazioni nel panificio di famiglia da 120 anni! 🥖 Questo nuovo libro completa il precedente, offrendo una visione integrale del mondo della pasticceria e dei lievitati. Due manuali, quindi, da considerare come un unico volume, suddiviso in dolce e salato.