“Se ne va un’icona leggendaria”: grave lutto nel mondo dello spettacolo e della musica, sono tutti distrutti.

Quincy Jones, icona della musica pop e produttore di successi come “Thriller” e “We Are the World”, è morto a 91 anni nella sua casa di Bel Air, circondato dalla famiglia. La sua carriera straordinaria è stata caratterizzata da collaborazioni con artisti leggendari come Michael Jackson, Frank Sinatra, Aretha Franklin e Donna Summer. La morte di Jones, avvenuta domenica sera, è stata confermata dal portavoce Arnold Robinson, il quale ha condiviso il messaggio della famiglia: “Con il cuore pieno ma spezzato, dobbiamo annunciare la morte di nostro padre e fratello Quincy Jones. Celebriamo la grande vita che ha vissuto”.

Quincy Jones è stato una figura fondamentale nella musica pop del ventesimo secolo, associato ad alcuni dei dischi più venduti, come “Off the Wall”, “Thriller” e “Bad”, che hanno portato Michael Jackson al successo globale. I traguardi di Jones non si limitano al solo Jackson, poiché ha collaborato con una vasta gamma di artisti, definendo il suono di un’epoca. La sua visione lo ha spinto a creare progetti innovativi, come l’iniziativa benefica “We Are the World”, che ha unito i più celebri musicisti per aiutare le vittime della carestia in Etiopia, dimostrando come la musica possa essere un potente strumento di cambiamento sociale.

Nel corso della sua carriera, Quincy Jones ha ricevuto 28 Grammy Awards, rendendolo uno dei più premiati artisti nella storia della musica. Attualmente, è terzo nella lista dei musicisti con il maggior numero di nomination ai Grammy, con 80 nomination, seguendo solo Beyoncé e Jay-Z. La sua abilità nel mescolare generi musicali e la sua versatilità hanno consolidato la sua reputazione come uno dei produttori più influenti.

Oltre alla musica, Jones ha avuto un impatto significativo nel cinema e nella televisione. Ha iniziato come produttore con il film “Il colore viola”, che ha ricevuto 11 nomination agli Oscar. Inoltre, ha creato vari programmi televisivi, tra cui la sitcom “Il principe di Bel-Air”, che ha lanciato Will Smith. La sua società di produzione, fondata nel 1990, ha realizzato numerosi progetti di successo, dimostrando la sua versatilità. L’eredità di Quincy Jones continua a ispirare artisti e produttori in tutto il mondo.