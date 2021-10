Il 13 ottobre 2013 ci siamo sentiti perduti. Era morto Marco Zamperini e ricordo che, fra coloro che lo conoscevano, ce lo dicemmo con sgomento. Era stato uno dei pionieri della Rete in Italia, ma era molto di più. Si faceva chiamare il Funky Professor perché aveva un modo unico di interpretare il digitale e l’innovazione. Ci metteva tutto il cuore del mondo. Ma poi il cuore all’improvviso si è fermato quando aveva appena 50 anni. Qualche giorno prima lo avevo visto alla prima Maker Faire di Roma e ci eravamo divertiti come ragazzini in quel luna park di inventori. Non ho mai smesso di ripensare a Marco in questi anni: la cosa che mi sorprendeva più di tutte di lui era la capacità di entrare in sintonia con chiunque, di fare sentire importante il prossimo, di saper regalare una battuta gentile quando la situazione si complicava. In un mondo di invidiosi e presuntuosi, lui vedeva il lato migliore di ciascuno di noi, a volte quello che noi stessi ignoravamo di avere.

Lo avevo conosciuto poco prima del lancio di Wired Italia, in occasione di una colazione con alcuni dei guru della rete nostrana. Con molti di loro sono nate delle amicizie, ma con Marco di più. Sarà perché era fisicamente imponente, con i capelli alla Einstein; o per il vocione e la risata contagiosa; o solo perché era infinitamente buono, ma andare a trovarlo ti allungava la vita, letteralmente. Ti faceva stare bene.

Era nato il 2 agosto 1963 a Milano; a 27 anni, con una laurea in Statistica, era entrato in quel gioiellino che era Etnoteam, divenendone il chief technology officer. Da lì aveva fatto una carriera importante, ma non leggendaria. Eppure era una leggenda: spargeva idee geniali, buon senso, saggezza e incoraggiamenti ovunque. I suoi interventi pubblici erano spassosi e profondi. Aveva un modo di raccontare l’urgenza della rivoluzione digitale, di imparare e poi disimpare e imparare di nuovo tutto, che non aveva eguali (qui una raccolta di suoi articoli). Ha lasciato una fantastica moglie e due splendide figlie che intanto sono diventate donne con dentro qualcosa di lui.

Ma soprattutto ha lasciato un vuoto. Che lui riempirebbe con leggerezza, innescando, come solo lui sapeva fare, una risata capace di spazzare via ogni tristezza; mettendoci il braccio sulle spalle, come faceva il gigante Hagrid quando voleva proteggere Harry Potter.