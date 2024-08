se ne sono accorti tutti 

Fedez è tornato al centro della scena in quanto poche ore fa ha presentato il suo nuovo singolo a Porto Rotondo. La canzone ha conquistato proprio tutti, anche se qualcuno non ha potuto fare a meno di notare l’evidente frecciatina lanciata alla moglie Chiara Ferragni.

Fedez pubblica un nuovo singolo: la presentazione in Sardegna

Ancora una volta Fedez è finito al centro della scena mediatica, in quanto ha deciso di presentare il suo nuovo pezzo durante una serata in Sardegna, più precisamente a Porto Rotondo. È proprio in questa occasione che il rapper ha portato in piazza un singolo il cui titolo sarebbe Di Caprio, in collaborazione con l’artista napoletano Niki Savage.

Ovviamente il momento in cui l’artista sale sul palco e inizia a cantare è stato condiviso dai vari social e le clip sono diventate virali nel giro di pochi minuti. Si tratta di un momento molto tranquillo per Fedez, il quale ha accusato diversi malesseri e si sta ora rigenerando in Costa Smeralda.

Frecciatina per Chiara Ferragni? Per i fan non sarebbe la prima volta

@tikgossips Fedez e Niky Savage nuova canzone insieme #FamigliaFerragni #LeoneEVittoria #FerragnezHome #Ferragnez #Fedez #tikgossips #ChiaraFerragniDesign #CasaConPiscina #VitaDaFedez #CabinaArmadio #FedezEChiara #CasaDeiSogni #leone #vittoria #ferragni #chiaraferragni #FerragnezNewHome #larinascenteincasa ♬ suono originale – TikGossips🇮🇹

Ovviamente la clip in cui Fedez compare è subito diventata virale non solo per la bellezza del pezzo ma anche per altri motivi. Tra questi la frase “Panettone ma non è Balocco”. che sembra essere un chiaro riferimento all’ex moglie.

Questa la frase che sembra proprio essere una frecciatina in merito a quanto accaduto a Balocco e a Chiara Ferragni negli ultimi mesi del 2023. Questo non sembra essere il primo colpo basso che il rapper lancia all’ex moglie. Per i fan, anche nella canzone Sexy shop sembrano essere stati fatti dei riferimenti a Chiara, anche se Fedez ha prontamente smentito il tutto.

Questa canzone, in collaborazione con Emis Killa, parla infatti di una storia che, purtroppo, è terminata anche se tutti la descrivevano come infinita. Si parla poi di fama, di naturalezza sfiorita e di tutti quei sentimenti che sono imprevedibili come il gioco d’azzardo.

Anche Chiara Ferragni aveva lanciato delle frecciatine all’ex marito comparendo in alcune foto in compagnia del busto di Napoleone, soprannome con il quale Fedez è stato chiamato in più occasioni dai suoi nemici musicali. Nonostante questo solo loro possono sapere quale sia la verità!