“Se ne è andato troppo presto” grave lutto per Caterina Balivo: l’annuncio in diretta.

Caterina Balivo ha annunciato in diretta la scomparsa di Luca Beatrice, critico d’arte e presidente della Quadriennale di Roma, deceduto a soli 63 anni per un malore. Durante la puntata del 22 gennaio, ha condiviso un momento emotivo dedicato a lui, esprimendo il suo cordoglio e leggendo delle toccanti parole scritte da Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento della Rai. Queste parole hanno messo in risalto le qualità di Beatrice e l’impatto che ha avuto su molti.

La perdita di Luca Beatrice ha scosso non solo il panorama televisivo, ma anche quello culturale, portando a riflessioni sulla fragilità della vita e sull’importanza di onorare chi ci ha lasciato. In trasmissione, il pubblico ha applaudito in segno di rispetto e affetto per lui. Beatrice era stato ricoverato all’ospedale Molinette, dove è mancato il 21 gennaio, e la triste notizia è stata comunicata dal fratello, lasciando la famiglia e il mondo dell’arte nel dolore.

Critico d’arte di fama, Luca Beatrice aveva conseguito la laurea in Lettere presso l’Università di Torino e ha dedicato la sua vita alla promozione dell’arte contemporanea, curando numerose esposizioni in Europa. Era presidente della Quadriennale 2025, una manifestazione importante dedicata all’arte contemporanea italiana. La sua passione e impegno hanno segnato profondamente il settore e influenzato chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Le parole di Caterina Balivo e il ricordo di Angelo Mellone sottolineano l’eredità culturale di Beatrice, che continuerà a ispirare le generazioni future nel promuovere l’amore per l’arte e la bellezza. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo dell’arte.