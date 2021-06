Ieri ho fatto una carrambata. Vi ricordate cosa erano le carrambate vero? Quegli incontri a sorpresa che organizzava Raffaella Carrà in tv con gli ospiti ignari che si emozionavano. Funziona sempre. Insomma, ho rimesso assieme, in una videochiamata in diretta streaming, alcuni dei protagonisti di una mitica serata, dimenticata, in un prestigioso teatro di Milano a parlare di Internet. Nel 1995. Ero rimasto stupito quando un amico mi aveva girato la locandina originale della serata dove si annunciava “l’immersione in Internet su grande schermo”; seguiva un lungo elenco di ospiti importanti, su tutti, Giorgio Strehler, il principe del teatro italiano. Ora va spiegato che nel 1995 era una cosa da iniziati, da pionieri: che venne detto quella sera al Parenti della rivoluzione che stava iniziando?

Almanacco dell’Innovazione: 30 maggio 1995

Nella diretta c’erano Andrée Ruth Shammah, da sempre anima del teatro Parenti e conduttrice della serata, Nicky Grauso, che negli anni ’90 girava il mondo vendendo l’accesso ad Internet con una valigetta colorata; e Stefano Quintarelli, pioniere e poi a lungo, instancabile, traduttore del senso della rete per la politica (esempio: lo SpiD, di cui tanto di parla, lo ha progettato lui). I ricordi sono stati molti, ma il più interessante è stato scoprire che l’ideatrice della serata, Milly Moratti, in quei mesi stava provando una impresa meravigliosa ma rivelatasi impossibile: convincere il marito Massimo a non comprare l’Inter, la squadra di calcio, come poi avrebbe fatto nel febbraio 1995; ma l’Internet, inteso come il mondo della rete, diventare un investitore del futuro.

Milly Moratti non è riuscita a collegarsi per problemi di connessione, ma tutti gli altri hanno raccontato di diverse cene a casa Moratti in cui la causa del nascente web veniva perorata come l’investimento da fare. Fino alla volta in cui Massimo disse, “inutile, l’ho appena comprata, l’Inter””. E se invece avesse scelto Internet? Non avrebbe vinto il triplete certo, scudetti e coppe varie; ma avrebbe finanziato la Google italiana, con il suo esempio altri investitori sarebbero arrivati e avremmo avuto startup digitali in grado di imporsi a livello mondiale, ci saremmo avvicinati alla Silicon Valley.

Ma ha comprato l’Inter e non l’Internet. Il destino di un paese in tre lettere.