Fedez da un paio di settimane ha lanciato sul mercato la sua linea di smalti in collaborazione con un noto brand (it’s business, baby) e com’è ovvio che sia la linea è rivolta ad un pubblico unisex.

La cosa ha però toccato la sensibilità di Laura Laviano, assessora della Lega del comune di Macerata, che su Facebook ha così scritto:

“Se dovessi vedere mio figlio con lo smalto, a parte che penserei subito ad un cambio di persona, ma subito lo spedirei fuori casa. Anni fa il cerchietto, ora lo smalto, ma sti uomini le palle le hanno perse?”.

Fedez replica all’assessora della Lega

Il commento è stato segnalato a Fedez che ha ironicamente risposto via Instagram.

“Facciamo un gioco? Indovina il partito!“, ha chiesto Fedez ai suoi follower pubblicando il commento di Laura Laviano ed ironizzando su come la maggior parte di chi la pensa così simpatizzi (o faccia parte) del partito di Matteo Salvini.

“Avete vinto un poster di Pillon che fa il culturista!” e ancora “Mi spiace per il figlio. È incredibile come un semplice smalto riesca a stanare gente come questa, che poi non capisco cosa li mandi in tilt. Guardate: è bellissimo, è fantastico!” con tanto di dito medio in evidenza.

Lo smalto sugli uomini è ormai ampiamente sdoganato e non fa neanche più notizia. Dal Festival di Sanremo ad Amici di Maria De Filippi, basta accendere la tv per trovare un uomo cisgender con le unghie colorate. Qual è il problema? Ovviamente nessuno. A meno che non ti chiami Laura Laviano a quanto pare.