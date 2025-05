Se mangi pasta pensi Italia, il Belpaese si conferma leader mondiale

Il consumo globale di pasta continua a crescere, raggiungendo quasi 14 milioni di tonnellate. L’Italia è il maggiore consumatore, con oltre 23 chilogrammi pro-capite all’anno, e anche il principale esportatore, con il 58% della produzione destinata all’estero nel 2024. Secondo i dati dell’Unione Italiana Food, la produzione nazionale ha superato i 2.420.345 tonnellate (+9,1% rispetto al 2023), per un valore di 4.020 milioni di euro (+4,8%). Questo si traduce in circa 80 milioni di porzioni di pasta offerte in quasi 200 Paesi.

Delle esportazioni, circa 1,5 milioni di tonnellate vanno verso i Paesi dell’UE, mentre 898.815 tonnellate sono destinate a Paesi extraeuropei. Nel 2024, l’export verso l’UE rappresenta il 62,9% del totale, in calo rispetto al 64,8% del 2023. I principali mercati sono Germania (467.183 tonnellate), Stati Uniti (302.177 tonnellate) e Regno Unito (283.478 tonnellate). Tuttavia, la domanda di pasta italiana cresce notevolmente in diversi Paesi, con aumenti tra il 5 e il 50% in Svezia, Canada, Stati Uniti e altri.

Margherita Mastromauro, Presidente dei Pastai Italiani, sottolinea come quasi il 60% della pasta prodotta in Italia venga esportato, grazie al riconoscimento internazionale della qualità e della tradizione italiana. L’attenzione alla trasparenza della filiera e al patrimonio culturale associato alla pasta è fondamentale per garantire il successo continuato nei mercati globali, migliorando le relazioni commerciali con i partner internazionali.