Lo studio

SMARTWATCH e fitness tracker potrebbero essere degli alleati nella lotta contro. Utilizzati di solito mentre facciamo sport, questi dispositivi indossabili monitorano e registrano dati della salute. Potrebbero servire anche a capire se la persona ha contratto l’infezione da, alla comparsa dei sintomi o subito prima. Un gruppo di ricerca dello Scripps International Research Institute in California, ha sviluppato un algoritmo che individua i parametri più strettamente collegati con Covid-19. I risultati dell’indagine, condotta all’interno del Detect study statunitense, sono pubblicati su Nature Medicine.

Nel periodo fra il 25 marzo e il 7 giugno 2020, gli scienziati, coordinati dal ricercatore italiano Giorgio Quer, hanno invitato più di 30mila cittadini in possesso di uno smartwatch a condividere in forma anonima alcuni dati tramite un’applicazione chiamata Detect. Le informazioni, raccolte quotidianamente, includono la frequenza del battito cardiaco, la durata del sonno, il numero di passi giornalieri ed eventuali sintomi. Fra i sintomi ci sono tosse, stanchezza, mal di gola, diarrea, perdita dell’olfatto, raffreddore e altri, tutte manifestazioni che possono essere legate sia all‘influenza sia al Covid-19. Degli oltre 30mila partecipanti, quasi 4mila hanno riferito di avere almeno un sintomo durante lo studio. Ancora, fra questi quasi 350 hanno effettuato il tampone e di questi 54 avevano l’infezione Covid-19, mentre gli altri avevano ‘influenza o sindromi para-influenzali.

Sonno e attività fisica

I ricercatori hanno poi effettuato una scrematura e, considerando solo le persone con sintomi, hanno messo in relazione i dati del battito cardiaco, del sonno e dell’attività fisica con le differenti infezioni (Covid-19 o altro). “Dall’analisi”, spiega Giorgio Quer, ricercatore allo Scripps Research in California, “abbiamo osservato che le alterazioni della durata del sonno e la riduzione dell’attività fisica sono molto più marcate nel gruppo con Covid-19 rispetto al gruppo di persone negative al Sars-Cov-2 ma comunque con sintomi”. Questo risultato suggerisce che il coronavirus abbia un impatto sul sonno e sul movimento anche maggiore di altre forme infettive. Mentre il battito cardiaco non ha fatto rilevare differenze significative fra i due gruppi.

L’utilità

Lo studio, ancora preliminare, indica come smartwatch e altri dispositivi indossabili possano essere utili anche per identificare precocemente il Sars-Cov-2 e altri virus. “Sia in una fase pre-sintomatica sia quando la persona inizia ad avere qualche sintomo”, sottolinea Quer, “la presenza di alterazioni nei parametri rilevati dai dispositivi potrebbe aiutare a porre il sospetto di Covid-19 e dunque ad arrivare prima alla diagnosi”, che si fa sempre con il tampone. E ormai lo sappiamo: prima si riconosce l’infezione e prima si riesce a curare la persona, isolandola ed evitando ulteriori contagi. “Il sistema che stiamo sviluppando – aggiunge Quer – potrebbe essere utile anche per altre epidemie e in generale per riconoscere precocemente altre malattie infettive”.

I prossimi passi

Attualmente la app Detect è già attiva, disponibile e gratuita negli Stati Uniti – utilizzata all’interno dello studio – e ora gli scienziati stanno collaborando con istituti di ricerca all’estero per poter estendere il suo funzionamento ad altri paesi. “La applicazione potrebbe essere studiata anche in Italia – chiarisce il ricercatore – dato che tecnicamente basta attivarla e poi si scarica in maniera semplice, come tutte le altre app”. Oggi, poi, i ricercatori stanno lavorando su un altro fronte, quello degli asintomatici positivi al coronavirus, che rappresenta un problema centrare nella pandemia di Covid. “Stiamo mettendo a punto un algoritmo simile per le persone asintomatiche”, conclude Quer. “Il sistema potrebbe permettere di individuare soggetti a rischio di avere Covid-19, invitando così queste persone a fare il tampone per la diagnosi dell’infezione”.