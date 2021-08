L’intelligenza artificiale può avere idee brillanti, addirittura invenzioni vere e proprie che, come tali, possono essere brevettate. Anzi, in alcuni casi già lo sono state. Ma è possibile che il titolare di un brevetto sia un computer? Sì, perché i trattati internazionali e le leggi nazionali che regolano la complessa materia dei brevetti hanno tutte un bug, un errore. L’appiglio che ha aperto la porta al software come agente dell’invenzione è una dimenticanza, perché la legge non specifica che l’inventore deve essere necessariamente una persona in carne e ossa: “Non è scritto che il titolare della richiesta di un brevetto debba essere umano”, ha spiegato un giudice australiano decidendo di riconoscere a un computer il diritto di essere considerato l’inventore di un brevetto. Dunque, se la legge non lo vieta, vuol dire che lo permette.

Il giudice ha anche aggiunto nella sentenza che “dal punto di vista di questa corte e ai fini della normativa vigente sulla materia, un sistema di intelligenza artificiale può essere a pieno titolo considerato l’inventore che ottiene il brevetto”.

Il tribunale australiano ha dato così ragione a Stephen Thaler, un personaggio singolare che negli anni passati ha presentato una serie di richieste di brevetto (finora sempre respinte) a nome e per conto di alcune intelligenze artificiali da lui realizzate. Nell’ultimo anno l’Ufficio brevetti statunitense, quello britannico, quello della Ue e quello israeliano hanno rifiutato di brevettare le invenzioni di Dabus, il nome identificativo dell’intelligenza artificiale di Thaler (“se l’è assegnato da sola”, ha spiegato lui), presentate attraverso la sua società, Imagination Engines. L’idea dietro Dabus e le istanze successive del sistema è balzana: “Lo sto facendo per impedire agli umani di rubare idee brillanti ai computer e agli alieni”, ha dichiarato l’uomo in passato. Però il sistema, alieni a parte, adesso funziona.

Sinora nessuno gli aveva dato retta, ma adesso l’idea che sia l’intelligenza artificiale la titolare di un brevetto ha preso piede. Il magistrato australiano ha argomentato nella sentenza che il brevetto di una IA deve essere accettato anche su un piano logico: “L’inventore è un agente, e l’agente è l’inventore, ma da nessuna parte della legge si dice che invenzioni brevettabili non debbano esserlo se a inventarle non è un essere umano”.

Le invenzioni di Dabus (la sigla sta per Device for the Autonomous boot-strapping of Unified sentience, che in italiano si può tradurre in Dispositivo per l’avvio autonomo di Esseri senzienti unificati) sono decine, alcune totalmente senza senso, ma altre, quelle selezionate dal suo creatore umano, particolari e degne di essere brevettate: tra queste, un contenitore per cibi e un tipo di beacon che emette luce. Il mese scorso in Sudafrica è stato registrato un brevetto per quest’ultima idea, mentre il giudice australiano ha deciso di dare ragione a Dabus e a Thaler dopo che hanno presentato un ricorso contro la decisione contraria dell’ufficio brevetti australiano.

La vittoria di Thaler e di Dabus però apre le porte a un pericolo più grande che non il fantascientifico dominio della mente cibernetica (o degli alieni) sugli esseri umani: secondo Mark Summerfield, avvocato esperto di brevetti, il vero pericolo è che i possessori di sistemi di intelligenza artificiale addestrata per questo specifico scopo possano generare automaticamente migliaia e migliaia di potenziali innovazioni che poi vengono brevettate per essere utilizzate dai patent troll. Brevetti cioè che vengono accumulati da società con lo scopo di fare causa (e ottenere rimborsi milionari) a tutte le aziende che cercano di innovare attraverso un processo di ricerca e sviluppo.

Come ha scritto Summerfield sul suo blog, “può essere perfettamente ragionevole escludere le invenzioni che non sono state ideate da un inventore umano. Dipende da cosa si vuole incentivare attraverso il sistema dei brevetti. Se si vuole promuovere il progresso dell’ingegno umano, offrendo allo stesso tempo ricompense minori (o nulle) per l’innovazione automatizzata, allora è una scelta perfettamente valida negare i brevetti sulle invenzioni fatte a macchina”.