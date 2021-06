Lil Nas X è il rapper del momento negli Stati Uniti d’America ed è da sempre apertamente gay, per questo motivo nei suoi video musicali e nelle sue performance interpreta se stesso e se deve ammiccare con qualcuno, lo fa con un ragazzo.

Il suo ultimo singolo, Montero Call Me By Your Name, oltre ad aver conquistato la vetta della classifica Billboard ed esser super passato in radio, ha ricevuto anche una buona promozione televisiva. Il rapper lo ha cantato sia al Saturday Night Live (con tanto di incidente imbarazzante in diretta), sia ai BET Awards. In entrambe le performance ha fatto ammiccamenti più o meno espliciti con altri ragazzi.



Insomma, nulla di non già visto negli scorsi decenni durante le esibizioni di Britney Spears, Madonna, Lady Gaga, Beyoncé o qualsiasi altra popstar in voga. Qua però a farlo è un uomo con un altro uomo e la cosa non è andata giù a molti.

Se Lil Nas X è costretto a rispondere all’ennesima polemica sulle sue performance significa che abbiamo un problema

Lo stesso Lil Nas X si è così sfogato su Twitter: “La canzone è uscita da quattro mesi e le persone sono ancora sorprese dal fatto che io sia gay e sessualmente esplicito durante le esibizioni di una canzone che parla di gay e sess0” – e ancora – “Se la canzone parla di sess0 gay cosa volete che vi suoni il pianoforte e nel mentre vi cucino una torta?“.

we are 4 months in and people are still acting surprised that i am being gay and sexual in performances of a song about gay and sexual shit — nope 🏹 (@LilNasX) June 28, 2021

like the song is literally about gay sex what y’all want me to do play the piano while baking a cake? https://t.co/bzStSa3pYY — nope 🏹 (@LilNasX) June 28, 2021

“Le persone gay non devono sempre ricordare a tutti di essere gay”, l’accusa insensata

Ad accusa diretta “le persone gay non devono sempre ricordare a tutti di essere gay“, Lil Nas X ha risposto: “Hai ragione, sono insicuro sulla mia sessualità ed ho ancora molta strada da fare, non l’ho mai negato. Quando sei condizionato dalla società ad odiarti per tutta la vita, ci vuole un bel po’ per disimparare. E’ esattamente il motivo per cui faccio quello che faccio“.

you’re right i am insecure about my sexuality. i still have a long way to go. i’ve never denied that. when you’re conditioned by society to hate yourself your entire life it takes a lot of unlearning. which is exactly why i do what i do. https://t.co/PtiehZdDGS — nope 🏹 (@LilNasX) June 28, 2021

Avete mai sentito qualcuno dire a Britney Spears di smetterla di sbatterci in faccia di essere eterosessuale ballando ed ammiccando con i ballerini uomini? Non credo. Se viene fatto notare a Lil Nas X significa che c’è ancora un problema di tolleranza nei confronti della comunità LGBT.