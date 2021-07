NAPOLI – Il trofeo per i vincitori è una borsa di studio. E lo hanno alzato in due a conclusione della 2WATCH University League 2021 powered by TIM, la prima competizione italiana sui videogiochi che ha visto la partecipazione di tre atenei universitari: Università Federico II, Università Parthenope di Napoli e Università Roma Tre. La manifestazione, organizzata dalla startup 2WATCH, società operante nel settore esport e gaming, ha avuto un grande successo ed ha visto il coinvolgimento di migliaia di players ed una follower base di diversi milioni di spettatori ed appassionati.

Nella splendida cornice di Villa Doria d’Angri, a Napoli, messa a disposizione dall’Università Parthenope, si è svolto l’evento conclusivo dove i 12 finalisti si sono sfidati dal vivo sui videogiochi FIFA e FORTNITE, davanti a un pubblico di appassionati e di influencer e streamer, per aggiudicarsi il titolo di campione della prima edizione ed ottenere la borsa di studio. Piero Limoncelli, studente dell’Università Federico II, si è aggiudicato il primo premio per il torneo FORTNITE; Francesco Gargiulo, studente della Parthenope, si è aggiudicato il primo premio del torneo di FIFA.

L’University League è iniziata a maggio con i turni di qualificazione che hanno visto impegnati centinaia di studenti. La competizione prevedeva non solo le capacità sui videogames ma anche buoni risultati accademici che hanno fatto da media con i punteggi accumulati durante le partite. L’intera competizione, e l’evento finale dal vivo, sono stati trasmessi in diretta sul canale Twitch di 2WATCH, 2WATCHTv, attraverso un palinsesto che ha proposto analisi, approfondimenti e commenti delle partite.

L’intera manifestazione, sponsorizzata da TIM, Eurospin, Adidas (official supplier), Samsung e RDS Next (media partner) è stata apprezzata dagli studenti e dagli Atenei che hanno già richiesto una seconda edizione e ha generato un’importante copertura mediatica con oltre di 3 milioni di impressions e circa 10 mila spettatori durante l’evento dal vivo. “Siamo felicissimi del risultato ottenuto con questa prima edizione della University League. Studenti, Università, Sponsor e Publisher tutti uniti per raccontare come il gaming possa aprire opportunità professionali per gli studenti. Stiamo già lavorando alla prossima edizione dove avremo almeno 10 Università coinvolte” ha commentato Fabrizio Perrone, CEO & Co-Founder di 2WATCH. “Vedere le lacrime negli occhi dei vincitori ed il tifo dei loro compagni è stato qualcosa di incredibile”.

2WATCH

2WATCH è una media e tech company che opera in ambito gaming e esport. L’azienda, attraverso un’offerta strutturata su 3 main asset, offre supporto ai brand che intendono sfruttare le possibilità del settore per raggiungere un nuovo target e diversificare la propria utenza. Intrattenimento, tecnologia e formazione sono i 3 elementi cardine di 2WATCH, che la rendono un’azienda unica nel suo genere. 2WATCH vede nell’esportainment un nuovo modo di fare intrattenimento che cambia i tradizionali paradigmi della comunicazione e che mette in primo piano l’interazione tra il pubblico e i propri beniamini; un nuovo genere dedicato ad una audience eterogenea che trova nella Gen Z i suoi massimi fruitori. L’azienda è dotata di studi televisivi proprietari per la produzione di contenuti originali, un’applicazione sviluppata in house per l’organizzazione di competizioni e un board di esperti per la formazione dei giovani talenti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.2w.gg/

Contatti per la stampa

Fabrizio Fiorentino – email: ff@2w.gg – cell 3383968475