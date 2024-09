Se le cose non dovessero andare come previsto, vi saluto tutti

Eleonora Giorgi, attrice e regista icona degli anni ’70, ha recentemente condiviso la sua esperienza con il cancro al pancreas in un’intervista al programma “Verissimo” su Canale 5. Ha rivelato che la sua battaglia contro la malattia è iniziata circa 10 mesi fa. Grazie alla chemioterapia, è riuscita a rimuovere il tumore principale, ma le metastasi persistono, creando ulteriori complicazioni. Giorgi ha descritto la sua condizione come una “guaina” attorno al cancro, e ha confermato che, nonostante gli sforzi per combatterle, le metastasi si sono ingrandite. Attualmente, sta pianificando di sottoporsi a esami importanti e test che verranno inviati all’estero, in particolare a Houston, dove hanno trovato una chiave di accesso per il trattamento del 14% dei malati.

La famosa attrice non ha nascosto la sua determinazione a combattere la malattia, spiegando che la radioterapia potrebbe rappresentare la soluzione migliore per affrontare le metastasi. Ha anche espresso di sentirsi circondata da amore e affetto e ha affermato di non provare rancore, declamando un messaggio positivo anche nel mezzo della difficoltà. Ha parlato degli effetti collaterali della chemioterapia, ammettendo di aver perso i suoi bei capelli biondi, ma trovarlo un sollievo non doversi più preoccupare di lavarli.

Giorgi ha anche condiviso momenti personali significativi, come i recenti matrimoni dei suoi figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, descrivendo l’anno come uno dei più belli della sua vita, avendoli visti iniziare nuove relazioni con le donne giuste.

Nata nel 1953, Eleonora Giorgi ha esordito nel 1972 con il film di Fellini “Roma” e ha vissuto un periodo d’oro negli anni ’70 e ’80 come una delle interpreti più apprezzate della commedia all’italiana, toccando il culmine della sua carriera con “Borotalco” di Carlo Verdone, per il quale ha vinto importanti riconoscimenti. Negli ultimi anni ha partecipato a serie di successo come “Lo Zio d’America” e “I Cesaroni”, continuando a far parte attivamente del panorama cinematografico e televisivo italiano.