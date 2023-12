Se le conduttrici fossero i titoli delle canzoni del Festival di Sanremo 2024

“Se le conduttrici..” è ormai un classico di Biccy, ma questa volta nel mirino non sono le loro ipotetiche reazioni a un determinato evento, ma il loro “essere” associato ai titoli dei brani sanremesi del 2024. Una sorta di tracklist in gif senza gif ma con le nostre amatissime.

Simona Ventura

Alessandra Amoroso | Fino A Qui



Maria De Filippi

Alfa | VaiBig Mama | La Rabbia Non Ti BastaClara | Diamanti GrezziDiodato | Ti MuoviEmma | ApneaFrancesco Renga & Nek | Pazzo Di TeGeolier | I P’ Me, Tu P’ TeGhali | Casa MiaIl Volo | CapolavoroIrama | Tu NoLa Sad | AutodistruttivoMahmood | Tuta GoldManinni | SpettacolareNegramaro | Ricominciamo TuttoRicchi & Poveri | Ma Non Tutta La VitaThe Kolors | Un Ragazzo Una Ragazza

Angelina Mango | La Noia

Silvia Toffanin

Annalisa | SinceramenteBig Mama | La Rabbia Non Ti BastaBnkr44 | Governo PunkClara | Diamanti GrezziDargen D’Amico | Onda AltaDiodato | Ti MuoviFrancesco Renga & Nek | Pazzo Di TeGeolier | I P’ Me, Tu P’ TeIrama | Tu NoMahmood | Tuta GoldSangiovanni | FiniscimiSanti Francesi | L’Amore In BoccaThe Kolors | Un Ragazzo Una Ragazza

Diodato | Ti Muovi



Francesco Renga & Nek | Pazzo Di TeGeolier | I P’ Me, Tu P’ TeGhali | Casa MiaLoredana Bertè | PazzaMahmood | Tuta GoldThe Kolors | Un Ragazzo Una Ragazza

Milly Carlucci

Bnkr44 | Governo Punk

Fiorella Mannoia | MariposaLa Sad | AutodistruttivoSangiovanni | FiniscimiThe Kolors | Un Ragazzo Una Ragazza

Ilary Blasi

Annalisa | Sinceramente



Big Mama | La Rabbia Non Ti BastaClara | Diamanti GrezziDiodato | Ti MuoviEmma | ApneaGeolier | I P’ Me, Tu P’ TeGhali | Casa MiaMahmood | Tuta GoldRicchi & Poveri | Ma Non Tutta La VitaSanti Francesi | L’Amore In Bocca

Barbara d’Urso

Alfa | Vai



Annalisa | SinceramenteBig Mama | La Rabbia Non Ti BastaBNKR44 | Governo PunkClara | Diamanti GrezziDargen D’Amico | Onda AltaDiodato | Ti MuoviEmma | ApneaFiorella Mannoia | MariposaFrancesco Renga & Nek | Pazzo Di TeFred De Palma | Il Cielo Non Ci VuoleGazzelle | Tutto QuiGeolier | I P’ Me, Tu P’ TeGhali | Casa MiaIl Tre | FragiliIl Volo | CapolavoroIrama | Tu NoLoredana Bertè | PazzaMahmood | Tuta GoldManinni | SpettacolareMr Rain | Due AltaleneNegramaro | Ricominciamo TuttoRicchi & Poveri | Ma Non Tutta La VitaRose Villain | Click Boom!Sangiovanni | FiniscimiSanti Francesi | L’Amore In BoccaThe Kolors | Un Ragazzo Una Ragazza