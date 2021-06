Il mondo di Internet riprodotto su una mappa e visualizzabile come se fosse una cartina geografica dei secoli passati: l’idea è di un giovane artista e graphic designer slovacco di 23 anni, Martin Vargic, che per darle concretezza si è ispirato ai lavori del fumettista e programmatore Rundal Monroe, in particolare alla Mappa delle Comunità online creata nel 2007 per il webcomic Xkcd.

La mappa di Vargic (visbile qui) è in una versione che riprende un po’ anche lo stile National Geographic e raffigura il cyberspazio sostituendo i paesi con i 3000 siti più visitati a livello internazionale, secondo la classifica di Alexa.

Il progetto, la cui prima stesura risale al 2013, è stato via via migliorato e attualmente è aggiornato alla situazione registrata nel biennio 2020/2021: cerca di offrire una panoramica esaustiva e comprensibile visivamente dello stato del Web.

I fondatori come fossero le capitali

Nella cartina, i siti vengono raggruppati in continenti e regioni in base alle diverse categorie di appartenenza (notizie, social network, motori di ricerca, e-commerce, società di software e così via). Più in dettaglio, vengono rappresentati oltre 10mila tra città e Paesi, la cui dimensione territoriale corrisponde ai differenti dati di traffico, che costituiscono sotto-divisioni di queste zone più ampie. Fondatori e amministratori delegati compaiono al posto delle capitali e i colori utilizzati riflettono la realtà dei siti che rappresentano, basandosi su quelli dominanti nell’interfaccia o nel logo.

Montagne, mari, colline e valli rinviano ad aspetti della cultura e della tecnologia, con i nomi dei più importanti pionieri dell’informatica e della Rete che corrispondono alle dorsali oceaniche: “Al centro della scena – ha spiegato Vargic – ci sono Internet Service Provider e browser, che sono il nucleo e la spina dorsale della Rete, mentre il misterioso mondo del Dark Web è collocato ai margini dell’estremo sud”.

Nella cornice esterna, inoltre, la cartina contiene un elenco dei siti più popolari e dei videogiochi più venduti, informazioni sulle grandi aziende legate Internet e la lista dei siti bloccati in Cina. In basso si possono osservare mappe più piccole, riferite al del mondo reale, nelle quali si mostra la percentuale della popolazione online, il costo e la velocità della banda larga o il grado di censura sul Web, Paese per Paese.

Il passato per rappresentare il futuro

Martin Vargic, che propone anche stampe della sua opera, è consapevole che questo lavoro deve costantemente confrontarsi con i cambiamenti in corso: la mappa è incalzata dal continuo dinamismo del mondo di Internet, con molti siti e fenomeni della Rete passati e caduti nel dimenticatoi.

Oggi si registra l’ascesa di Zoom e TikTok, ma questa mappa, almeno nelle intenzioni dell’autore, serve e servirà a fornire indicazioni e contribuire a una maggiore comprensione del moderno, caotico e complesso, ecosistema di Internet. Riuscendoci anche con immagini di uno stile antico.