Se il tuo gatto ha gli occhi di questo colore, dovresti sapere questo di lui

Perché gli occhi gialli del gatto dovrebbero dirci qualcosa su di lui? Ecco perché questa caratteristica è così importante.

Bellissimi, colorati e davvero magnetici: così appaiono gli occhi del micio ma a volte il colore non è una banale caratteristica da sottovalutare. Ecco perché gli occhi gialli del gatto forniscono informazioni importanti sul felino, che magari ignoriamo: cosa c’è da sapere sullo sguardo del felino (che lo renderà ancora più incredibile).

Lo sguardo del felino: perché è diverso dagli altri

Non è affatto una differenza da poco, quella tra lo sguardo di un gatto e di un altro animale come il cane, poiché la dice lunga sul suo carattere e sulle sue intenzioni: chiede di fare qualcosa per lui, fa capire se tollera o meno la presenza di qualcuno.

In realtà quindi non è in attesa di ricevere ordini e comandi, bensì sarà lo stesso Micio a comandare a noi di fare qualcosa o a farci capire che è eventualmente disposto a tollerare ciò che stiamo facendo. Insomma ha una natura imponente e predatoria, che non si lascia intimidire da terzi.

Occhi gialli nel gatto: perché hanno questo colore

Oltre al taglio, ciò che rende tanto particolari gli occhi del felino è sicuramente il colore: in molti credono che esso dipenda da quello del manto, ma in realtà non è affatto così. La colorazione che va dall’azzurro al giallo dipende dalla quantità di melanociti, cellule preposte alla produzione di pigmenti appunto.

In pratica se un Micio avrà più melanociti, il colore dei suoi occhi tenderà verso il giallo o il marrone, mentre una quantità scarsa di essi, lo porterà ad avere dei meravigliosi occhi che vanno dall’azzurro al verde. Quindi non lasciamoci ‘illudere’ dall’azzurro degli occhi alla nascita: nell’arco di 5 settimane tutto potrebbe cambiare e il colore diventare giallino o con delle sfumature del genere.

Nel caso degli occhi gialli invece, il colore dipende sia dalla quantità di melanociti sia da quella di lipofuscine: il nome potrebbe non dire molto ai non-esperti ma in realtà sono proprio questi pigmenti con proprietà auto-fluorescenti a consentire al gatto di vedere al buio e quindi anche di notte.

Occhi gialli nel gatto: a cosa ‘servono’

Premesso che quindi il colore del manto è ‘slegato’ da quello degli occhi, ovvero l’uno non dipende dall’altro e viceversa, in realtà un minimo di correlazione c’è nel senso che il colore scuro della pelliccia potrebbe far ‘risaltare’ quello dello sguardo spesso giallo del felino in questione.

Il contrasto farebbe apparire dunque più luminosi e abbaglianti i due occhi, che però non sono solo belli da vedere ma anche ‘funzionali’: infatti questi ultimi consentiranno a Micio di vedere meglio al buio. Anche noi umani abbiamo una quantità (seppur minima) di lipofuscine, ma ovviamente non paragonabile a quella del gatto.