Se il tuo gatto fa queste cose è diventato anziano: quali i comportamenti

Se il tuo gatto fa queste cose è diventato anziano e i comportamenti più frequenti ne sono la dimostrazione. Vediamo, insieme, tutti gli atteggiamenti tipici della senilità nel felino.

Un padrone fa finta di no ma, dentro di sé, è consapevole del fatto che anche il suo amato felino domestico invecchi, anno dopo anno. L’età anziana colpisce anche micio e, con il passare del tempo, cambia lui e il suo approccio alle cose, alla vita stessa. Sappi che ci sono dei comportamenti tipici da imparare a riconoscere nel pet. Bada bene che se il tuo gatto fa queste cose è diventato anziano.

I segnali della vicina vecchiaia del proprio felino si possono constatare anche nei suoi comportamenti quotidiani, differenti dall’età della giovinezza, piena di vitalità ed entusiasmo. Vediamo, qui di seguito, quali sono gli atteggiamenti più comuni di micio quando l’età inizia ad avanzare.

Come sappiamo, l’invecchiamento è un processo naturale della vita e vale per noi esseri umani quanto per i cari amici animali. L’età che avanza porta con sé cambiamenti nell’aspetto e nel modo di vivere ma non per forza bisogna associarlo ad un tempo negativo fatto soltanto di malessere e malattie.

Anche il gatto invecchia ed ogni esemplare può vivere questo in modo diverso, in base al proprio organismo e allo stile di vita, così come per la propria condizione di salute. Superati i 10 anni di vita, quindi, si potranno notare importanti cambiamenti nei ritmi del sonno, aumento e diminuzione del miagolio, dimagrimento improvviso, unghie fragili e un po’ di difficoltà e dolore nel movimento.

Per tutti questi motivi, è molto importante per ogni padrone saper riconoscere i segnali della vecchiaia nel gatto e sapere come affrontare tale processo insieme a lui. In realtà, un felino invecchia molto prima rispetto all’umano e in modo sicuramente più veloce.

In ogni caso, effettuare controlli periodici annuali per il pet gli garantisce prevenzione e protezione contro le patologie più comuni della terza età, aiutando l’animale ad avere più qualità della vita. Attenzione, però, perché questo peloso è in grado di nascondere il dolore che prova, così come ogni forma di disagio.

Per comprendere le sue condizioni, devi osservarlo bene nei suoi atteggiamenti quotidiani e nel modo in cui si relaziona con te e con gli altri, consultandoti al tuo veterinario di fiducia per approfondire eventuali problemi. Se il gatto anziano perde peso, ad esempio, non esitate a contattare il medico.

Continuiamo la lettura per capire meglio su come vivere con un gatto anziano.

Micio anziano e i suoi comportamenti: altri consigli

Osservare il modo in cui vive il tuo felino anziano può aiutarti a comprendere le sue condizioni di salute e a capire se sta invecchiando senza vari disturbi. Ecco a cosa fare attenzione, soprattutto nei messaggi che ti invia per comunicare con te.

Può sembrare strano, ma guardare l’aspetto del micio ci dice molto sul suo stato di salute. Un volto rilassato nel pet indica assenza di dolore, ad esempio. Ogni movimento nasconde un messaggio e anche le sue espressioni facciali sono l’espressione di ciò che prova e sente micio.

Infatti, se il gatto ha i baffi leggermente sollevati, le orecchie cadenti e gli occhi socchiusi, sono movimenti che stanno ad indicare che sta soffrendo di un dolore lieve.

Invece, se il felino ha gli occhi completamente chiusi, la testolina abbassata e le orecchie tutte abbassate, significa che sta soffrendo di un grande disagio.

Essendo il gatto bravo a nascondere il suo dolore, spesso il padrone se ne accorge quando è troppo tardi e notando all’improvviso i sintomi più gravi. Vittima di malattie croniche, in costante rifiuto del gioco e alla compagnia della sua famiglia, pronto a nascondersi ovunque tranne che tra le nostre gambe, micio ha bisogno di aiuto.

É importante chiedere informazioni al veterinario circa il processo di invecchiamento che sta affrontando il pet, per poter prendere con lui le decisioni migliori, per la qualità della vita e per un futuro meno doloroso.